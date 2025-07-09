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09 июля 2025 в 21:46

Так кабачки попрут, несмотря на холодное лето: соседи позавидуют урожаю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если кабачки уже посажены, а погода совершенно не радует солнечными днями, спасти урожай помогут экстренные меры. Так они попрут, несмотря на холодное лето. Соседи позавидуют вашему урожаю!

Замульчируйте почву вокруг растений черной пленкой или соломой — это сохранит тепло и влагу. Установите временные дуги и натяните спанбонд (плотность — 30–40 г/м²), создав мини-парник — укрытие снимайте только в теплые часы. Каждые 10 дней опрыскивайте кусты раствором эпина (1 ампула на 5 л воды) для повышения стрессоустойчивости.

В период цветения проводите ручное опыление: сорвите мужской цветок (на тонкой ножке) и аккуратно приложите к женским (с утолщением у основания). Подкормите растения теплым (+25 °C) настоем золы (1 стакан на 10 л воды) — это даст калий, необходимый при холоде. Раз в неделю поливайте водой (+30–35 °C) строго под корень.

Удаляйте первые две-три завязи — это поможет кусту окрепнуть. При таком уходе даже в неблагоприятных условиях каждый куст даст 8–10 полноценных плодов! Главное — не допускать переувлажнения и регулярно проветривать укрытия, чтобы избежать грибковых заболеваний.

Ранее стало известно, какие овощи нельзя поливать водой из озер и рек.

кабачки
огороды
грядки
дачи
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Д. Иванова
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