Курянин оставил послание российским бойцам во время оккупации ВСУ Курянин попросил бойцов РФ помочь ему с продовольствием во время оккупации ВСУ

Пожилой житель села Черкасское Поречное в Курской области во время оккупации ВСУ попросил бойцов РФ помочь ему с продовольствием — в частности, он написал на картонке слово «хлеб» и показал ее российскому дрону-разведчику, передает Telegram-канал «ГРАНЬ». Бойцы спецназа «Ахмат» группы Аида вместе со смежниками несколько раз в неделю сбрасывали ему с дронов посылки с едой. Так пенсионер получал консервы, колбасу, хлеб и лекарства.

Вооруженные силы Украины начали вторжение на территорию Курской области 6 августа 2024 года. В ходе боевых действий ВСУ захватили город Суджу и другие населенные пункты.

До этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что более 330 мирных жителей погибли в результате вторжения ВСУ в Курскую область. По его словам, более 550 человек пострадали.

Ранее сообщалось о тотальном мародерстве ВСУ в курском приграничье во время оккупации этих территорий. Уточнялось, что украинские солдаты вывозили из домов местных жителей все, что там оставалось, — от личной сельхозтехники до ношеного нижнего белья.