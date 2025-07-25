Бастрыкин раскрыл число жертв вторжения ВСУ в Курскую область Бастрыкин: более 330 мирных жителей погибли при вторжении ВСУ в Курскую область

Более 330 мирных жителей погибли в результате вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года, заявил РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По его словам, более 550 человек пострадали.

В результате вторжения националистов вглубь региона (Курской области. – NEWS.ru) в августе прошлого года: 331 убитый, 553 раненых, включая 25 несовершеннолетних, — подчеркнул Бастрыкин.

Ранее пенсионерка погибла в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины на деревню Сухую Рыльского района. Врио главы Курской области Александр Хинштейн уточнил, что БПЛА ударил по частному дому, где находилась женщина.

Также ВСУ нанесли удар по пляжу «Городской» в Курске, в результате чего пострадали четыре человека, включая ребенка. Александр Хинштейн заверил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая медицинская помощь, а ситуация находится под постоянным контролем властей.

Тем временем помощник президента РФ Владимир Мединский говорил, что Москва готова обменять военных ВСУ и другие категории лиц на жителей Курской области. Порядка 30 человек, которые проживали в регионе, удерживаются Украиной, из-за чего так и не вернулись в Россию, напомнил он.