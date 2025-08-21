Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 13:39

В МИД России назвали условие для переговоров Путина и Зеленского

Лавров: переговоры Путина и Зеленского состоятся после решения всех вопросов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского состоятся только после того, как все вопросы, требующие обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны, заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, эксперты и министры также должны будут подготовить соответствующие рекомендации.

Президент неоднократно говорил, что он готов встречаться в том числе и с господином Зеленским при понимании, что все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны, — сказал Лавров.

Ранее министр иностранных дел РФ заявил, что Москва отвергает гарантии безопасности Украине, если они строятся в логике изоляции и противостояния Кремлю. По его мнению, визит лидеров ЕС с Зеленским в Вашингтон показал, что они продолжают продвигать свою антироссийскую повестку.

До этого заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что Россия не приемлет никаких войск НАТО на Украине под видом миротворцев. По словам политика, такие гарантии безопасности стране не нужны.

Россия
Украина
Сергей Лавров
Владимир Путин
Владимир Зеленский
