Назначен новый командующий отбившей Курскую область группировки войск

Командующим группировкой войск «Север» ВС России стал генерал-полковник Евгений Никифоров, следует из сообщения Минобороны РФ, посвященного визиту министра Андрея Белоусова. В ведомстве отметили, что Белоусов заслушал доклад командующего группировкой.

Командующий группировкой генерал-полковник Евгений Никифоров доложил Министру обороны РФ по вопросам оснащения подразделений группировки современным вооружением и военной техникой и его модернизации с учетом опыта боевого применения в ходе СВО, — говорится в сообщении.

Никифорову 55 лет, до 2024 года он был командующим Западным военным округом. Генерал-полковник награжден большим количеством медалей и орденов. Среди них ордена «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За заслуги перед Отечеством» III степени, Орден Кутузова и Орден Александра Невского. Никифоров в разные годы командовал 58-й и 20-й армиями, возглавлял группировку ВС России в Сирии.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Белоусову представили новейшие робототехнические изделия, которые применяют в спецоперации на Украине, во время его визита на место дислокации группировки войск «Север». Речь идет и о БПЛА, способных обеспечивать дистанционное минирование местности и ликвидировать бронеобъекты и фортификационные сооружения противника.