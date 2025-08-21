Психиатр предупредил о неочевидной опасности цифрового детокса Психиатр Федорович заявил, что цифровой детокс приводит к сепарационной тревоге

Цифровой детокс может вызвать у человека сепарационную тревогу, заявил «Радио 1» психиатр Александр Федорович. Он отметил, что такая практика увеличивает дистанцию между личностью и внешней средой.

Во время цифрового детокса человек испытывает отрыв от некого сообщества, информационного в том числе. А потом чувствует себя белой вороной, — отметил Федорович.

Эксперт пояснил, когда при сбоях или отсутствии интернета человек начинает вести себя некорректно, он проявляет ту самую сепарационную тревогу. Она мешает людям вести привычный образ жизни. Несмотря на эти риски, людям все-таки следует проводить цифровой детокс, заключил врач.

Александр Федорович ранее заявил, что признаком цифровой зависимости является постоянное пролистывание чатов. Он подчеркнул, что цифровизация в жизни достигла катастрофических пределов и разрушает человека.