Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 15:17

Адвокат Павла Прилучного пожаловалась на угрозу жизни от неизвестных мужчин

SHOT: адвокату Павла Прилучного угрожали ножом неизвестные мужчины

Павел Прилучный Павел Прилучный Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Адвокату актера Павла Прилучного Оксане Даниеловой несколько дней угрожают неизвестные мужчины, которые пытаются взорвать ее машину, передает Telegram-канал SHOT. Женщина подозревает, что это связано с громким разводом артиста с Агатой Муцениеце.

Даниелова поделилась с каналом, что с 18 августа рядом с ее домом дежурят незнакомые люди. Они открыто угрожают ей, заходят на территорию с ножом, отключают все коммуникации и препятствуют заправке генератора, чтобы восстановить электроснабжение. В один из дней они даже заблокировали въезд на участок. Недавно к ее дому подъехал желтый грузовик, который регулярно появляется на том же месте.

Звездный юрист также утверждает, что неизвестные мужчины угрожают взрывом грузовика, чтобы вынудить ее покинуть дом. Они полагают, что адвокат якобы незаконно находится в здании и имеются основания для сноса постройки.

Ранее бывшая солистка группы «Фабрика» Александра Савельева рассказала, что звукорежиссер, которого она обвинила в краже песни, начал ей угрожать. Мужчина связался с певицей, чтобы запугать угрозами, обвинениями, юридическими претензиями.

шоу-бизнес
преследования
угрозы
разводы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Армении суд продлил арест архиепископа Баграта
«Нелепая хитрость»: в ГД высказались об изменении границ на Украине
Раскрыто, можно ли заработать 200 тысяч рублей на тестировании матрасов
Российских чиновников и волонтеров могу пересадить в бронемашины
Учитель раскрыла главное правило безопасного поведения в школе
Опозорилась на весь мир: скандальная боксерша Хелиф ушла из спорта
Стали известны дата нового корпоратива Киркорова и его гонорар
Королевская семья Британии: последние новости, почему Миддлтон переезжает
Школьник сутки скрывал от родителей укус змеи
ВСУ пришлось сдать заградотряд российским военным
В Госдуме раскрыли западный след в преследовании оппозиционеров на Украине
Евросоюз планирует закупить у США сжиженный газ и нефть на сумму $750 млрд
Как жить проще и тратить меньше — не только денег, но и сил
Диетолог назвала неожиданную пользу ананасов
Джиджи Хадид снялась без трусов на фоне слухов о помолвке с Брэдли Купером
Верховный суд раскрыл разницу между «откатом» и взяткой
Назначен новый командующий отбившей Курскую область группировки войск
Садоводам напомнили об опасности падалицы
Адвокат Павла Прилучного пожаловалась на угрозу жизни от неизвестных мужчин
Суд решил судьбу готовившей «бандера-смузи» жительницы Крыма
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.