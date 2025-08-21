Адвокат Павла Прилучного пожаловалась на угрозу жизни от неизвестных мужчин

Адвокату актера Павла Прилучного Оксане Даниеловой несколько дней угрожают неизвестные мужчины, которые пытаются взорвать ее машину, передает Telegram-канал SHOT. Женщина подозревает, что это связано с громким разводом артиста с Агатой Муцениеце.

Даниелова поделилась с каналом, что с 18 августа рядом с ее домом дежурят незнакомые люди. Они открыто угрожают ей, заходят на территорию с ножом, отключают все коммуникации и препятствуют заправке генератора, чтобы восстановить электроснабжение. В один из дней они даже заблокировали въезд на участок. Недавно к ее дому подъехал желтый грузовик, который регулярно появляется на том же месте.

Звездный юрист также утверждает, что неизвестные мужчины угрожают взрывом грузовика, чтобы вынудить ее покинуть дом. Они полагают, что адвокат якобы незаконно находится в здании и имеются основания для сноса постройки.

