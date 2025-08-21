В Сибири мужчина чуть не сжег живьем своего знакомого

В Сибири мужчина чуть не сжег живьем своего знакомого Жителя Усть-Илимска осудили на 8,5 лет за покушение на убийство знакомого

Житель Усть-Илимска получил 8,5 лет колонии строгого режима за попытку сжечь своего знакомого заживо, сообщает «КП-Иркутск» со ссылкой на силовиков. Отмечается, что инцидент произошел в феврале в квартире на проспекте Дружбы Народов.

Как сообщается, ссора двух знакомых вспыхнула в ходе распития спиртных напитков. 22-летний гость набросился на 34-летнего хозяина дома и избил его, а потом облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Как сообщается, пострадавшему лишь чудом удалось самостоятельно сбить пламя и выжить.

Его спасло только своевременное оказание медицинской помощи, — говорится в сообщении.

Ранее в Амурской области на два месяца арестовали местного жителя, обвиняемого в поджоге жилого дома. 37-летний мужчина облил бензином и поджег входную дверь. В этот момент там находились трое детей, младшему из которых всего год, а также трое взрослых.