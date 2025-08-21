Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 14:24

Россияне стали главными покупателями жилья в одной стране

Россияне четвертый год подряд занимают первое место по покупке жилья в Турции

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Жители России уже четвертый год подряд лидируют в качестве покупателей на рынке турецкой недвижимости, сообщает РБК. В июле они приобрели 315 объектов недвижимости — это больше, чем иранские и немецкие инвесторы.

Цены на жилье растут в лирах, однако реальная стоимость недвижимости с учетом инфляции уменьшилась на 5–14%. Отмечается, что в долларах цена практически не изменилась. Чаще всего инвесторы покупают недвижимость в Стамбуле, Анталье и Мерсине, пояснили в издании.

Инфляция в Турции постепенно снижается: в 2024 году она составляла 75%, а в 2025-м — 35%. Однако лира по-прежнему остается слабой валютой, а получение ВНЖ усложняется, добавили журналисты.

Ранее эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Игорь Комаров сообщил, что выгоду от вклада и сдачи квартир в аренду можно сопоставить. Однако принимать окончательное решение необходимо с учетом множества факторов, пояснил эксперт.

Также в пресс-службе Центробанка сообщили, что средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках России продолжает снижаться. По данным регулятора, в первой декаде августа показатель опустился до 15,96% годовых против 16,44% в конце июля.

Турция
недвижимоcть
Россия
Германия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, можно ли заработать 200 тысяч рублей на тестировании матрасов
Российских чиновников и волонтеров могу пересадить в бронемашины
Учитель раскрыла главное правило безопасного поведения в школе
Опозорилась на весь мир: скандальная боксерша Хелиф ушла из спорта
Стали известны дата нового корпоратива Киркорова и его гонорар
Королевская семья Британии: последние новости, почему Миддлтон переезжает
Школьник сутки скрывал от родителей укус змеи
ВСУ пришлось сдать заградотряд российским военным
В Госдуме раскрыли западный след в преследовании оппозиционеров на Украине
Евросоюз планирует закупить у США сжиженный газ и нефть на сумму $750 млрд
Как жить проще и тратить меньше — не только денег, но и сил
Диетолог назвала неожиданную пользу ананасов
Джиджи Хадид снялась без трусов на фоне слухов о помолвке с Брэдли Купером
Верховный суд раскрыл разницу между «откатом» и взяткой
Назначен новый командующий отбившей Курскую область группировки войск
Садоводам напомнили об опасности падалицы
Адвокат Павла Прилучного пожаловалась на угрозу жизни от неизвестных мужчин
Суд решил судьбу готовившей «бандера-смузи» жительницы Крыма
«Радио Судного дня» передало три сообщения после долгого молчания
Названо возможное условие передачи Кинбурнской косы Украине
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.