Россияне стали главными покупателями жилья в одной стране Россияне четвертый год подряд занимают первое место по покупке жилья в Турции

Жители России уже четвертый год подряд лидируют в качестве покупателей на рынке турецкой недвижимости, сообщает РБК. В июле они приобрели 315 объектов недвижимости — это больше, чем иранские и немецкие инвесторы.

Цены на жилье растут в лирах, однако реальная стоимость недвижимости с учетом инфляции уменьшилась на 5–14%. Отмечается, что в долларах цена практически не изменилась. Чаще всего инвесторы покупают недвижимость в Стамбуле, Анталье и Мерсине, пояснили в издании.

Инфляция в Турции постепенно снижается: в 2024 году она составляла 75%, а в 2025-м — 35%. Однако лира по-прежнему остается слабой валютой, а получение ВНЖ усложняется, добавили журналисты.

Ранее эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Игорь Комаров сообщил, что выгоду от вклада и сдачи квартир в аренду можно сопоставить. Однако принимать окончательное решение необходимо с учетом множества факторов, пояснил эксперт.

Также в пресс-службе Центробанка сообщили, что средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в 10 крупнейших банках России продолжает снижаться. По данным регулятора, в первой декаде августа показатель опустился до 15,96% годовых против 16,44% в конце июля.