Закон о тишине в Архангельской области: что нужно знать

Закон о тишине в Архангельской области: что нужно знать

Во многих регионах России, включая Архангельскую область, действуют специальные законы, регулирующие уровень шума в жилых домах и общественных местах. Знание этих актов позволяет не только избежать конфликтов с соседями, но и защитить свои права на отдых. В этой статье мы подробно разберем, что гласит закон о тишине в Архангельске и как он работает в 2025 году.

«Часы тишины» в Архангельске и области

Региональный акт Архангельской области четко определяет временные рамки, когда нельзя мешать соседям своим шумом. Актуальная редакция закона приводит такие периоды:

по будням: с 22:00 до 08:00;

по праздникам и в выходные: с 22:00 до 10:00.

Что относится к источникам шума? И за чем стоит следить, чтобы не помешать отдыху соседей? Сейчас расскажем, чем не стоит заниматься в «тихие часы».

Не включайте громко телевизор, магнитофон, радио и другие подобные технические устройства.

Не играйте в запрещенное время на музыкальных инструментах.

Также нельзя петь, свистеть, кричать.

Пиротехнику тоже лучше не использовать в «тихое время».

Ночью нельзя заниматься строительными, погрузочно-разгрузочными работами.

Перечень мест, где должны соблюдаться эти правила, также описан. Закон распространяется не только на жилые дома и квартиры, а еще и подъезды, дворы, отели, детские садики, школы, дома отдыха и больницы.

Можно ли делать ремонт в выходные?

Этот вопрос — один из самых частых, и закон о тишине в Архангельске в 2025 году дает на него однозначный ответ. Проводить шумные работы в выходные дни — можно, но с ограничениями.

Согласно правилам, закон о тишине в Архангельске строительные работы разрешает с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 20:00. «Тихие часы», таким образом, ежедневно установлены на время с 13:00 до 15:00 и с 20:00 до 22:00. Считается, что в это время люди приходят на обеденный перерыв и возвращаются с работы.

Закон о тишине: когда можно заниматься ремонтом Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если вы планируете ремонт, придется подстраиваться под установленные временные рамки. Не стоит начинать сверлить в субботу рано утром или продолжать работу поздно вечером. Это не только приведет к конфликтам с соседями, но и может обернуться административным штрафом.

Важно помнить, что шум от ремонтных работ — это не только громкое сверление. Под это определение также подпадают удары молотка, использование перфоратора, работа шлифовальной машины и другие громкие звуки, связанные со строительством и отделкой.

Штрафы за шум после 23:00

Нарушение закона о тишине влечет за собой административную ответственность. Наказание зависит от того, кто является нарушителем: физическое лицо, должностное или юридическое. Итак, что грозит жителям Архангельска:

для физических лиц предусмотрен штраф от 1000 до 2500 руб.;

для должностных — от 4000 до 5000 руб.;

для юридических — от 4000 до 20 000 руб.

Важно помнить, что повторные нарушения в течение одного календарного года увеличивают сумму штрафа.

При этом стоит отметить, что некоторые действия не считаются нарушением закона, например:

громкие звуки во время ликвидации ЧС;

неотложные работы по безопасности граждан;

массовые мероприятия, согласованные с властями.

Если вы стали свидетелем нарушения, не стоит сразу вступать в конфликт с соседями. Лучше всего зафиксировать факт нарушения (например, на видео или аудио) и обратиться в правоохранительные органы. А уже полицейские будут составлять протокол.

Как регулируется закон о тишине в Архангельске в 2025 году

Для того чтобы закон работал, необходимо, чтобы представители власти следили за его исполнением. В случае с Архангельском этим занимаются органы внутренних дел. Если вы стали свидетелем нарушения, вы можете сделать следующее:

Позвонить в полицию. Лучше всего это сделать по телефону 112 или 02. Оператор зафиксирует ваше обращение и отправит наряд для проверки.

Написать заявление. Если ситуация повторяется регулярно, можно написать заявление участковому. В заявлении нужно указать время, характер шума, адрес нарушителя и других свидетелей, если они есть.

Чем больше доказательств вы предоставите (видео, аудиозапись), тем выше вероятность, что нарушитель будет привлечен к ответственности.

Закон о тишине в Архангельске Фото: Shutterstock/FOTODOM

В конечном счете закон о тишине в Архангельске — это важный инструмент, который помогает поддерживать порядок и мирные отношения между соседями. Зная свои права и обязанности, вы сможете не только избежать неприятностей, но и сделать свою жизнь в многоквартирном доме более спокойной и комфортной.

Когда отмечают Ореховый Спас в 2025 году? Рассказали все об истории и традициях праздника.