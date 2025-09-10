Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 сентября 2025 в 12:24

Закон о тишине в Самарской области: правила и исключения

Закон о тишине в Самарской области: правила и исключения Закон о тишине в Самарской области: правила и исключения Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Жители многоквартирных домов хорошо знают, как важен крепкий сон и возможность отдохнуть в собственном жилье. Однако иногда покой нарушают звуки ремонта, громкая музыка или лай собаки. Чтобы защитить право граждан на отдых, в Самарской области действует специальный нормативный акт. Понимание его норм поможет не только избежать конфликтов с соседями, но и убережет от значительных финансовых санкций. Данный закон устанавливает четкие временные рамки, когда необходимо соблюдать тишину, и определяет перечень действий, которые считаются нарушением. Давайте подробно разберем, что представляет собой закон о тишине в Самаре и как он применяется на практике в 2025 году.

«Тихий час»: когда шум строго запрещен

Законодательство Самарской области подходит к вопросу обеспечения покоя граждан очень детально, выделяя несколько временных промежутков, в которые необходимо максимально снизить уровень шума. Эти правила действуют на всей территории региона, поэтому актуален закон о тишине в Самаре и Самарской области в равной степени для жителей всех городов и поселений.

Главная особенность местного законодательства — разделение временных норм по сезонам и типам дней. В будние дни, с понедельника по пятницу, в период с 1 сентября по 31 мая запрещено шуметь с 22:00 до 08:00. Летом, с 1 июня по 31 августа, «ночное» время тишины немного сокращается: оно начинается в 23:00 и заканчивается в 08:00.

Отдельное внимание уделяется выходным и официальным праздничным дням. В эти дни утренний покой продлевается. Зимой и осенью запрет действует с 22:00 до 10:00, а летом — с 23:00 до 10:00. Это сделано для того, чтобы люди могли спокойно выспаться после рабочей недели.

Особый режим установлен и для дневного времени. С 13:00 до 15:00 действует так называемый тихий час, предназначенный для отдыха маленьких детей и пожилых людей. Согласно закону о тишине в Самаре при ремонтных работах, в это время недопустимы сверление, стук и перемещение мебели, а также громкое прослушивание музыки или работа телевизора.

Закон о тишине в Самарской области Закон о тишине в Самарской области Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что именно считается нарушением? Закон о тишине в Самаре и Самарской области дает исчерпывающий список:

  • использование телевизоров, колонок, музыкальных центров на высокой громкости;

  • игра на музыкальных инструментах и пение;

  • громкие крики, свист, ругань;

  • применение пиротехнических изделий (салютов, петард);

  • проведение любых ремонтных, строительных или погрузочных работ;

  • лай, вой или другие звуки домашних животных, если хозяин не принимает мер к их прекращению;

  • неоднократное срабатывание автомобильной сигнализации.

Важное исключение сделано для новогодней ночи. Празднование разрешено до 03:00 часов 1 января. Также закон не распространяется на действия, направленные на предотвращение преступлений, ликвидацию аварий или последствий стихийных бедствий.

Ответственность: размеры штрафов для граждан и организаций

Нарушение установленных правил тишины и покоя является административным правонарушением и влечет за собой материальную ответственность. Размеры штрафов дифференцированы и зависят от того, кем именно было совершено нарушение.

Для обычных граждан, которые проживают в многоквартирном доме и, например, ночью решили сделать перестановку или устроили шумную вечеринку, штраф может составить от 500 рублей до 3 тысяч рублей. Повторное нарушение может привести к увеличению суммы.

Должностные лица, к которым относятся, например, руководители управляющих компаний, организаторы мероприятий или ответственные за проведение работ, заплатят более существенный штраф — от 2 до 5 тысяч рублей.

Наиболее строго караются нарушения со стороны юридических лиц. Это могут быть строительные фирмы, проводящие работы в запрещенное время, или ночные клубы, из которых доносится громкая музыка. Для них штрафные санкции составляют от 5 до 10 тысяч рублей.

Таким образом, закон о тишине в Самаре в 2025 году предусматривает ощутимые финансовые последствия для тех, кто пренебрегает покоем своих сограждан. Чтобы избежать ненужных конфликтов и штрафов, всегда стоит помнить о временных рамках и заранее предупреждать соседей о возможных шумных работах, даже если они проводятся в разрешенное время. В случае же непрекращающегося шума из соседней квартиры, первым шагом должен быть спокойный диалог. Если он не помогает, можно смело вызывать участкового или наряд полиции для составления протокола об административном правонарушении.

тишина
закон о тишине
Самара
Самарская область
Анна Скворцова
А. Скворцова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар по детям в интернате, закрытие школ и ТЦ: ВСУ атакуют РФ 10 сентября
Украина получит новый многомиллиардный кредит на разработку БПЛА
В Совфеде нашли след Украины в атаке дронов на Польшу
Перед смертью залил подъезд кровью: женщина зарезала бодибилдера
Украинский чиновник попытался «спрятать» квартиру за $100 тысяч
Россиянка развозила наркотики на каршеринговом авто
Оскорбивший молдаван министр может поплатиться за свои слова
В Москве открыли первую в России трамвайную линию без контактной сети
«Спрятаться за спину НАТО»: генерал объяснил появление БПЛА над Польшей
«Сложностей нет»: адвокат рассказал, как Смолову избежать реального срока
В деле о хищениях на фортификациях могут появиться новые фигуранты
Туск заговорил о войне с Россией после скандала с БПЛА над Польшей
Жена пропавшего российского пловца обвинила власти Турции в халатности
Российский пенсионер изнасиловал беспомощную 10-летнюю девочку
Появились первые кадры пожара на складе рядом с конюшней в Подмосковье
Крупный пожар охватил мебельный склад в Подмосковье
Адвокат раскрыл, какое наказание реально грозит Смолову
В Госдуме раскрыли, кто стоит за инцидентом с беспилотниками в Польше
В Москве мужчина попытался рассчитаться купюрами «банка приколов» и попался
Стало известно, как сильно затянется проверка военблогера Алехина
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка
Регионы

Опубликованы кадры последних часов жизни убитой в отеле девочки-подростка

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.