18 августа 2025 в 18:27

Шторы-обманки: как зрительно увеличить комнату без ремонта

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Оказывается, обычные шторы могут кардинально изменить восприятие небольшого пространства. Этот простой элемент декора при правильном подходе способен визуально расширить комнату без перепланировки и дорогих ремонтов.

Главный секрет кроется в особенностях монтажа карниза. Его нужно устанавливать не над окном, а значительно выше — практически под самым потолком. Такой прием сразу меняет геометрию помещения. Взгляд непроизвольно устремляется вверх, создавая иллюзию высоких потолков и большего объема.

Особое внимание стоит уделить длине штор. Идеальный вариант — когда ткань мягко ниспадает от карниза до самого пола, едва касаясь его поверхности. Такой непрерывный вертикальный поток визуально «вытягивает» стены, делая комнату выше и просторнее.

Не менее важна ширина карниза. Он должен выступать за границы оконного проема с обеих сторон на 20–30 сантиметров. Когда шторы раздвинуты, они частично закрывают стену по бокам окна, что создает эффект более широкого оконного проема и наполняет комнату светом.

При выборе ткани лучше отдать предпочтение легким, струящимся материалам светлых оттенков или пастельной гаммы. Они прекрасно отражают свет и добавляют помещению воздушности. Тяжелые темные портьеры, напротив, будут зрительно уменьшать пространство.

Вертикальные узоры на шторах — еще один эффективный прием. Полосы или вытянутые вверх орнаменты усиливают эффект высоты. А вот крупные горизонтальные принты и яркие контрастные рисунки в небольшой комнате лучше не использовать — они могут визуально перегрузить пространство.

Минимализм в оформлении оконного проема также способствует созданию ощущения простора. Отказ от пышных ламбрекенов и сложного декора в пользу чистых линий делает комнату визуально легче и просторнее.

Таким образом, грамотно подобранные и правильно размещенные шторы становятся мощным инструментом преображения небольшого помещения. Они дарят комнате желанный объем и свет, не требуя серьезных финансовых вложений и масштабных ремонтных работ.

шторы
дизайн
интерьеры
советы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
