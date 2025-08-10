Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 15:24

Ты все еще спишь с этим? Три предмета, которые портят спальню и здоровье

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Спальня должна быть местом восстановления и покоя. Но порой именно она становится источником дискомфорта: появляются бессонница, тревожность, ухудшается самочувствие. Всё дело может быть в предметах, которые давно пора убрать.

По мнению врача Гарвардской медицинской школы Саурабха Сетхи, некоторые привычные вещи в спальне могут серьёзно повлиять на здоровье. Вот три распространённые причины, почему комната для сна перестаёт быть безопасной.

1. Подушки

Старые подушки накапливают пылевых клещей, аллергены и влагу. Всё это провоцирует головные боли, насморк, проблемы с дыханием и даже хроническую усталость.

«Если вашей подушке больше двух лет, пришло время её заменить», — напоминает доктор Сетхи.

Совет: выбирайте гипоаллергенные модели и меняйте наволочку не реже 1–2 раз в неделю.

2. Ароматизаторы воздуха

Многие используют освежители для приятного запаха в спальне. Однако аэрозоли и спреи часто содержат синтетические летучие соединения, которые попадают в лёгкие и вызывают:

  • раздражение слизистой;
  • головные боли;
  • проблемы с дыханием.

Альтернатива: эфирные масла, диффузоры с натуральными ароматами, проветривание перед сном.

3. Матрас

Даже самый дорогой матрас со временем изнашивается. Если ему более 7–10 лет, он теряет форму, перестаёт поддерживать позвоночник, усиливая боли в пояснице и шее.

Признаки, что пора менять:

  • вы просыпаетесь с ощущением скованности;
  • видимые вмятины;
  • хрустит или скрипит.

Выбор матраса — инвестиция в качество сна и здоровье позвоночника.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подводим итог:

Обратите внимание на простые вещи в спальне, которые могут негативно сказываться на вашем состоянии. Своевременная замена подушки, отказ от химии в воздухе и правильный матрас — шаги к спокойному сну и лучшему самочувствию.

Ранее мы рассказали, к чему снится хомячок.

сны
здоровье
психика
советы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вэнс объяснил, чем для США важна встреча Путина и Трампа
Белый дом обозначил позицию по переговорам по Украине с учетом линии фронта
Вэнс признал неуверенность Трампа в успехе переговоров
Атака ВСУ на Коми сегодня, 10 августа: что известно, есть ли пострадавшие
В США выбрали самую уродливую собаку в мире
Изысканный концентрат смородины со специями на зиму
В США нашли связь между встречей Путина и Трампа на Аляске и МУС
Путин поделился планами на Аляске с партнером России
Бурятский шепот в танках и «некрофилы» ЕС: новости СВО на вечер 10 августа
Названо возможное место прощания с актером Краско
В России нашли эффективное оружие против крупногабаритных БПЛА
В московском салоне собаку подстригли вместе с ухом
В Коми прояснили ситуацию с пострадавшими после налета БПЛА
Шторм в российском регионе превратил пляж в сокровищницу
В ОАЭ отреагировали на возможное массовое закрытие счетов компаний из РФ
Каллас одним заявлением выдала страх перед саммитом Путина и Трампа
Озвучена причина возгорания в Ялтинском горно-лесном заповеднике
В Киеве опасаются тайных договоренностей Москвы и Вашингтона
Канада срежет лимит стоимости нефти из России почти на $13
Артиллеристы и операторы БПЛА разнесли узел связи ВСУ
Дальше
Самое популярное
Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 августа: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 9 августа: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.