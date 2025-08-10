Ты все еще спишь с этим? Три предмета, которые портят спальню и здоровье

Спальня должна быть местом восстановления и покоя. Но порой именно она становится источником дискомфорта: появляются бессонница, тревожность, ухудшается самочувствие. Всё дело может быть в предметах, которые давно пора убрать.

По мнению врача Гарвардской медицинской школы Саурабха Сетхи, некоторые привычные вещи в спальне могут серьёзно повлиять на здоровье. Вот три распространённые причины, почему комната для сна перестаёт быть безопасной.

1. Подушки

Старые подушки накапливают пылевых клещей, аллергены и влагу. Всё это провоцирует головные боли, насморк, проблемы с дыханием и даже хроническую усталость.

«Если вашей подушке больше двух лет, пришло время её заменить», — напоминает доктор Сетхи.

Совет: выбирайте гипоаллергенные модели и меняйте наволочку не реже 1–2 раз в неделю.

2. Ароматизаторы воздуха

Многие используют освежители для приятного запаха в спальне. Однако аэрозоли и спреи часто содержат синтетические летучие соединения, которые попадают в лёгкие и вызывают:

раздражение слизистой;

головные боли;

проблемы с дыханием.

Альтернатива: эфирные масла, диффузоры с натуральными ароматами, проветривание перед сном.

3. Матрас

Даже самый дорогой матрас со временем изнашивается. Если ему более 7–10 лет, он теряет форму, перестаёт поддерживать позвоночник, усиливая боли в пояснице и шее.

Признаки, что пора менять:

вы просыпаетесь с ощущением скованности;

видимые вмятины;

хрустит или скрипит.

Выбор матраса — инвестиция в качество сна и здоровье позвоночника.

Подводим итог:

Обратите внимание на простые вещи в спальне, которые могут негативно сказываться на вашем состоянии. Своевременная замена подушки, отказ от химии в воздухе и правильный матрас — шаги к спокойному сну и лучшему самочувствию.

