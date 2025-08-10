Ты все еще спишь с этим? Три предмета, которые портят спальню и здоровье

Спальня должна быть местом восстановления и покоя. Но порой именно она становится источником дискомфорта: появляются бессонница, тревожность, ухудшается самочувствие. Всё дело может быть в предметах, которые давно пора убрать.
По мнению врача Гарвардской медицинской школы Саурабха Сетхи, некоторые привычные вещи в спальне могут серьёзно повлиять на здоровье. Вот три распространённые причины, почему комната для сна перестаёт быть безопасной.
1. Подушки
Старые подушки накапливают пылевых клещей, аллергены и влагу. Всё это провоцирует головные боли, насморк, проблемы с дыханием и даже хроническую усталость.
«Если вашей подушке больше двух лет, пришло время её заменить», — напоминает доктор Сетхи.
Совет: выбирайте гипоаллергенные модели и меняйте наволочку не реже 1–2 раз в неделю.
2. Ароматизаторы воздуха
Многие используют освежители для приятного запаха в спальне. Однако аэрозоли и спреи часто содержат синтетические летучие соединения, которые попадают в лёгкие и вызывают:
- раздражение слизистой;
- головные боли;
- проблемы с дыханием.
Альтернатива: эфирные масла, диффузоры с натуральными ароматами, проветривание перед сном.
3. Матрас
Даже самый дорогой матрас со временем изнашивается. Если ему более 7–10 лет, он теряет форму, перестаёт поддерживать позвоночник, усиливая боли в пояснице и шее.
Признаки, что пора менять:
- вы просыпаетесь с ощущением скованности;
- видимые вмятины;
- хрустит или скрипит.
Выбор матраса — инвестиция в качество сна и здоровье позвоночника.
Подводим итог:
Обратите внимание на простые вещи в спальне, которые могут негативно сказываться на вашем состоянии. Своевременная замена подушки, отказ от химии в воздухе и правильный матрас — шаги к спокойному сну и лучшему самочувствию.
Ранее мы рассказали, к чему снится хомячок.