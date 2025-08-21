«С точностью наоборот»: политолог о затягивании Киевом мирных переговоров

Попытки Киева затянуть мирные переговоры с Москвой приведут к дальнейшим потерям для Украины на поле боя и ухудшению ее позиций, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По словам военного политолога, такое развитие событий является выгодным для России, которая продолжает методично достигать своих военных целей.

Возможно, президент Украины Владимир Зеленский попытается затянуть переговоры. А зачем затягивать переговоры? В определенном смысле это в нынешних условиях может быть даже нам выгодно. Мы двигаемся вперед. Пока он там со своими предложениями, мы занимаемся своими делами. В этом плане он, возможно, хочет получить какую-то значимость или оценку значимости Украины и его личной роли в США. Однако вряд ли эта оценка в конечном итоге его удовлетворит. Я думаю, что он нарвется на недовольство. Это все может сработать с точностью наоборот, — пояснил Перенджиев.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что визит Зеленского в Вашингтон стал насмешкой над Киевом. Он заявил, что украинский лидер совершил эту поездку не в качестве главы государства, а как человек, отчаянно пытающийся сохранить власть и понравиться американскому президенту Дональду Трампу.