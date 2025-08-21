Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Политолог оценил юридическую значимость мирного договора с Украиной

Политолог Блохин: Украина может саботировать даже законный мирный договор

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Украина может саботировать выполнение даже легитимного мирного договора с РФ, заявил NEWS.ru политолог Константин Блохин. По его мнению, ключевой проблемой является не юридический статус документа, а реальные гарантии безопасности и дальнейшие намерения Киева. Он не исключил, что договор может быть не финальной точкой в конфликте, а лишь тактической передышкой, которая не приведет к долгосрочному урегулированию.

На Украине могут захотеть саботировать мирный договор, даже если его подпишет легитимный президент или кто-то из Рады. Любое соглашение потом можно будет оспорить. Вопрос в том, как будет соблюдаться безопасность по этому соглашению с Украиной. Не будет ли это рассматриваться Украиной как тайм-аут для перевооружения, чтобы снова накопить силы? Здесь дело не в том, что украинский лидер Владимир Зеленский подпишет, а в том, что придет новый президент и выйдет из этого соглашения, — пояснил Блохин.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в случае выхода на подписание договора с Украиной необходимо будет решить вопрос легитимности подписанта от Киева. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил о готовности встретиться в том числе с Зеленским.

