21 августа 2025 в 12:37

Бойцовская собака разодрала лицо 13-летней девочке

В Барнауле стаффордширский терьер напал на ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бойцовская собака породы стаффордширский терьер напала на 13-летнюю девочку в Барнауле, передает пресс-служба СУ СК России по Алтайскому краю. По данным ведомства, ребенок получил рваные раны лица и тела. В настоящее время проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

В соцмедиа опубликована информация, в которой сообщается, что в городе Барнауле собака бойцовской породы, которую выгуливал местный житель, напала на несовершеннолетнюю девочку, — сказано в сообщении.

Согласно материалам Telegram-канала «Инцидент Барнаул», владелец собаки не пытался отогнать пса от несовершеннолетней. Также, по словам очевидцев, хозяин питомца на момент инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в Кемерово суд обязал владельца собаки выплатить компенсацию 10-летнему мальчику, пострадавшему от укуса животного. Сумма выплаты составит 230 тысяч рублей. Иск подала мать ребенка после инцидента, произошедшего летом 2023 года у реки Томи.

нападения
Барнаул
собаки
дети
