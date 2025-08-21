Переговоры Путина и Трампа на Аляске
21 августа 2025 в 12:29

На Украине продают странное шведское блюдо с прищепкой для носа

Шведский деликатес сюрстремминг появился на полках украинских магазинов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Одна из сетей украинских супермаркетов начала продажу знаменитого шведского деликатеса — сюрстремминг. В комплекте к блюду прилагается прищепка для носа, передает канал SVT.

Деликатес представляет из себя квашенную селедку в консервах, обладающую едким неприятным запахом, но приемлемым вкусом. Сюрстремминг стал популярен в Швеции в XVI веке — бедным слоям не хватало денег на соль, поэтому засолить рыбу не получалось.

По словам руководителя закупок ретейлера Светланы Щегрикович, украинскому импортеру пришлось проявить упорство для получения партии деликатеса. Отмечается, что в мире блюдо стало поводом для шуток, а в Сети появилось множество роликов с попыткой продегустировать квашенную рыбу.

Ранее стало известно, что Казахстан в первом полугодии увеличил на 32% закупки российского шоколада. Объем импорта составил $118,3 млн (9,4 млрд рублей) за 28 тысяч тонн продукции.

Также представители магазинов на Аляске рассказали, что перед встречей президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Анкоридже резко вырос спрос на русских матрешек. Изделия пользовались особенной популярностью у туристов.

