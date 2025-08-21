На Украине продают странное шведское блюдо с прищепкой для носа

На Украине продают странное шведское блюдо с прищепкой для носа Шведский деликатес сюрстремминг появился на полках украинских магазинов

Одна из сетей украинских супермаркетов начала продажу знаменитого шведского деликатеса — сюрстремминг. В комплекте к блюду прилагается прищепка для носа, передает канал SVT.

Деликатес представляет из себя квашенную селедку в консервах, обладающую едким неприятным запахом, но приемлемым вкусом. Сюрстремминг стал популярен в Швеции в XVI веке — бедным слоям не хватало денег на соль, поэтому засолить рыбу не получалось.

По словам руководителя закупок ретейлера Светланы Щегрикович, украинскому импортеру пришлось проявить упорство для получения партии деликатеса. Отмечается, что в мире блюдо стало поводом для шуток, а в Сети появилось множество роликов с попыткой продегустировать квашенную рыбу.

