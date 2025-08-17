Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 10:49

Казахстан в первом полугодии увеличил на 32% закупки российского шоколада

Казахстан значительно увеличил закупки шоколадной продукции из России в первом полугодии 2025 года, подсчитали в РИА Новости. Объем импорта составил $118,3 млн (9,4 млрд рублей) за 28 тысяч тонн продукции, что на 32% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Только за июнь казахстанские компании приобрели российский шоколад на сумму $19,6 млн (1,5 млрд рублей). По сравнению с маем поставки сократились на 4%, однако в годовом сопоставлении наблюдается рост в 1,4 раза.

Ранее экономист Люза Байгузина спрогнозировала подорожание шоколада в российских магазинах на 10–15% во второй половине 2025 года. Основными причинами роста цен специалист назвала подорожание какао-бобов и проблемы в производственной цепочке. По ее словам, вооруженные конфликты в ключевых регионах-производителях, включая Южный Судан, существенно сократили объемы выращивания и экспорта какао.

До этого стало известно о резком увеличении импорта китайского шоколада в Россию. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в мае 2025 года поставки выросли более чем в три раза по сравнению с апрелем, достигнув $2,5 млн (196 млн рублей). Такой скачок позволил России войти в пятерку крупнейших импортеров шоколадной продукции из Китая.

