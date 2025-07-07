Экономист раскрыла, насколько взлетят цены на шоколад в России Экономист Байгузина заявила, что шоколад подорожает на 10--15% в июле-декабре

Шоколад в отечественных магазинах подорожает на 10--15% во втором полугодии 2025 года, заявила «Газете.Ru» экономист Люза Байгузина. Эксперт связала ожидающиеся изменения стоимости с ростом цен на какао-бобы и сложностями с производством.

В ближайшее время ситуация усугубится проблемами с урожаем в ключевых регионах-производителях — Африке, Юго-Восточной Азии и Латинской Америке. В прошлом году наблюдались проблемы с урожаем какао-бобов в ряде регионов, включая Азию и Западную Африку. Этот фактор стал причиной дефицита сырья и последующего роста цен, — объяснила Байгузина.

Она уточнила, что ряд регионов, включая Южный Судан, страдают от вооруженных конфликтов, что серьезно ограничивает производство и поставки какао-бобов на мировой рынок. Дальнейший рост цен на шоколад обусловлен увеличением себестоимости производства и дефицитом сырья.

Эколог Илья Рыбальченко ранее заявил, что затяжные дожди в июне приведут к росту цен на теплолюбивые культуры, среди которых помидоры, огурцы, перец и баклажаны. Кроме того, в связи с непогодой также ожидается подорожание популярной ягоды — клубники.