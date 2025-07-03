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03 июля 2025 в 11:19

Эколог перечислил овощи, которые резко подорожают из-за дождей

Эколог Рыбальченко заявил, что затяжные дожди приведут к росту цен на помидоры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Затяжные дожди в июне приведут к росту цен на теплолюбивые культуры, среди которых помидоры, огурцы, перец и баклажаны, заявил LIFE.ru эколог Илья Рыбальченко. Кроме того, в связи с непогодой также ожидается подорожание популярной ягоды — клубники.

Зерновые же пока сохраняют относительно благоприятный прогноз, поэтому их резкого удорожания никто не ждет. Особенно жалко, конечно, клубнику. Там практически 50% подорожания по сравнению с прошлым годом. Ранний посев клубники пострадал от холодных дождей, — отметил Рыбальченко.

Он предупредил, что картофель может потерять часть урожая из-за гнили, а капуста и лук — от выпревания. Снижение цен из-за непогоды также не предвидится на свеклу, морковь и чеснок — длительный застой воды вредит их корнеплодам.

Агроном Владимир Викулов ранее заявил, что при затяжных дождях в первую очередь требуют защиты перец, баклажаны, томаты и клубника. По его словам, для защиты растений нужно своевременно удалять пасынки и нижние листья.

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