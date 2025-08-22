Министр обороны США уволил «главного разведчика» из-за утраты доверия

Министр обороны США Пит Хегсет отстранил от должности генерал-лейтенанта Джеффри Круза, возглавлявшего разведывательное управление Пентагона. Как сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники, причиной увольнения стала «утрата доверия».

Министр обороны Пит Хегсет уволил генерал-лейтенанта Джеффри Круза, директора разведывательного управления министерства обороны США. Это последний из высокопоставленных военных или разведывательных сотрудников, лишившийся своего поста, — сообщили два осведомленных источник

Отставка Круза происходит на фоне внутреннего конфликта в американском оборонном ведомстве. По данным СМИ, в Пентагоне сохраняется напряженная обстановка, связанная с борьбой за влияние среди высшего руководства.

Ряд чиновников Пентагона готовят письмо с требованием отставки самого Хегсета. В документе содержатся жалобы на политизированный процесс принятия решений, низкий моральный дух и параноидальную обстановку в министерстве. С мая черновики письма циркулируют среди высших и средних военных чиновников, а также гражданского персонала.

Решение стало частью масштабной чистки руководящего состава органов национальной безопасности. В ведомстве, по данным СМИ, царит «полный хаос».

Ранее сообщалось, что Хегсет задействовал слишком большое количество сотрудников Отдела уголовных расследований армии (CID) для охраны семейных резиденций. При этом американское министерство испытывает острый кадровый голод. А Хегсет заставляет сотрудников CID в ущерб своим обязанностям охранять дома.