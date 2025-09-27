Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 01:11

Стало известно, чему будет посвящена встреча высших военных чинов США

CNN: высшие военные чины США обговорят новые стандарты для армии

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: Annabelle Gordon/CNP/Global Look Press

Встреча высших военных чинов США, широко обсуждаемая в американских СМИ, будет посвящена новым стандартам в связи с преобразованием Министерства обороны в Министерство войны, сообщает CNN. В материале говорится, что, в частности, министр войны США Пит Хегсет поднимет вопрос «воинского духа» и внешнего вида американских военных.

Примут участие сотни генералов и адмиралов, чтобы рассказать о деталях реорганизации Министерства обороны в «Министерство войны» и обрисовать новые стандарты для военнослужащих, — передают журналисты.

В статье сказано, что министр обороны США хочет изложить новую концепцию развития американских вооруженных сил. При этом важных заявлений, связанных с национальной безопасностью, не ожидается.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет инициировал срочный сбор высшего командного состава американских вооруженных сил. На совещание вызваны сотни офицеров в звании от бригадного генерала и выше, включая командующих из различных регионов мира.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что не видит ничего необычного в предстоящей на следующей неделе встрече Пита Хегсета с сотнями американских генералов и адмиралов. На выступлении перед журналистами, он отметил, что министр будет обсуждать с ними новейшее оборудование и системы.

