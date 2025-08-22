Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 22:04

Трамп назвал дату жеребьевки ЧМ-2026 по футболу

Трамп: жеребьевка ЧМ-2026 по футболу состоится 5 декабря в Вашингтоне

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в Белом доме на брифинге для прессы официально объявил дату и место проведения жеребьевки финальной части ЧМ-2026. По словам американского лидера, торжественная процедура состоится 5 декабря в Вашингтоне.

Церемония определения групп пройдет в одном из самых известных культурных объектов города. Для ее проведения выбран знаменитый Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

5 декабря этого года жеребьевка чемпионата мира по футболу 2026 года пройдет в центре Кеннеди, прямо здесь, в Вашингтоне, — сказал Трамп.

Турнир в 2026 году будет уникальным, так как впервые в истории пройдет сразу в трех странах: США, Мексике и Канаде. Он запланирован на период с 11 июня по 19 июля. При этом сборная России будет вынуждена пропустить его, так как остается отстраненной от международных соревнований.

Ранее Трамп допустил, что российский лидер Владимир Путин может приехать на чемпионат мира по футболу, который пройдет в США в 2026 году. По его словам, это будет зависеть от международной ситуации и политических событий ближайших недель.

