22 августа 2025 в 21:56

Путин посетил выставку о развитии научных центров в закрытых городах

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин посетил в Сарове выставку, посвященную развитию научно-образовательной инфраструктуры в закрытых городах страны, передает пресс-служба Кремля. Главе государства представили проекты из Сарова, Снежинска, Лесного, Железногорска и Обнинска.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев показал Путину макеты высокотехнологичных комплексов, демонстрирующие направления развития исследовательских площадок. О проектах в Железногорске рассказал руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, а о развитии «Обнинсктеха» — губернатор Калужской области Владислав Шапша.

На выставке президенту рассказали об успехах Национального центра физики и математики в Сарове, где создаются установки класса «мегасайенс». В то же время в Снежинске ведется подготовка специалистов для ВНИИ экспериментальной физики, который разрабатывает ядерный щит страны. А в Лесном формируется система «от школы до предприятия», обеспечивая кадровую поддержку оборонных предприятий и «Электрохимприбора».

К 2030 году в Обнинске планируют увеличить число иностранных студентов до 500 тысяч через образовательные программы. Представители «Обнинсктеха» отметили, что развитие академических связей помогает создать лояльную технологическую элиту в странах-партнерах России.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что визит Путина в закрытый город — сигнал для Запада. По его словам, иностранные чиновники сами создали атмосферу страха перед Россией, что усилило их беспокойство. Парламентарий призвал Запад сделать выводы из этого визита в ядерный центр.

