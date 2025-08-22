«Сделают выводы»: визит Путина в закрытый город назвали сигналом Западу

Визит президента России Владимира Путина в город Саров в Нижегородской области, который является закрытым административно-территориальным образованием, является сигналом Западу, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник. По его мнению, иностранные чиновники сами себя «довели до инфаркта», думая, что Россия на них нападет, передает aif.ru.

Да, конечно, сигнал. Как Запад хочет, пусть он так и понимает. Пусть сделают для себя выводы, зачем наш президент прибыл в Саров. <...> Они весь западный мир к инсульту приводят. Сами себе придумывают, сами пугаются и сами себя на тот свет отправляют с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, приобретенными на ядерной почве от ужаса перед Россией, — отметил Колесник.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в закрытый город Саров в Нижегородской области. В этом населенном пункте расположен Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Росатома, а также учебный кластер МГУ им. М. В. Ломоносова. В ходе визита Путин планирует провести встречу с сотрудниками предприятий атомной отрасли, ознакомиться с выставкой о развитии научно-образовательной инфраструктуры в закрытых городах России, а также возложить цветы к памятнику академику Юлию Харитону.