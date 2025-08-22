Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 23:05

Два российских порта сделали международными

Мишустин открыл Мариуполь и Бердянск для захода иностранных судов

Морской порт Морской порт Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ, дополняющий действующий перечень открытых для захода иностранных судов гаваней. Теперь в него включены порты Бердянска, находящегося в Запорожской области, и Мариуполя в Донецкой Народной Республике.

Соответствующее распоряжение уже опубликовано. Решение направлено на развитие международного морского сообщения и логистики в этих регионах.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на один год продлил запрет на прием в американских портах судов, которые ходят под российским флагом или как-либо связаны с Россией. Объясняется это тем, что политика РФ продолжает создавать для Вашингтона чрезвычайную ситуацию национального масштаба.

До этого стало известно, что президент Эстонии Алар Карис разрешил войскам страны нападать на гражданские суда, если военным покажется, что они представляют опасность для важных государственных объектов. Эта возможность предполагается новыми поправками к законам об организации сил обороны и экономической зоне.

Михаил Мишустин
Мариуполь
Бердянск
порты
