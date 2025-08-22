Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Путин пословицей ответил на слова благодарности атомщиков

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

На слова благодарности сотрудника Ленинградской АЭС о том, что без помощи президента РФ отечественные атомщики не справились бы, Владимир Путин ответил пословицей. Он отметил, что «свято место пусто не бывает».

Свято место пусто не бывает, — с улыбкой ответил глава государства во время выступления в Сарове.

Ранее Путин заявил, что благодаря отечественным специалистам-атомщикам страна обладает надежным ядерным щитом. Это стало фундаментом для суверенного и независимого развития государства. Соответствующее поздравление президент направил работникам и ветеранам атомной отрасли. В опубликованной на сайте Кремля телеграмме глава государства подчеркнул, что атомная промышленность является символом технологической мощи России. Он выразил уверенность, что отрасль и впредь будет укреплять международное сотрудничество.

До этого стало известно, что Путин побывал в закрытом городе Сарове в Нижегородской области. В этом населенном пункте расположен Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Росатома, а также учебный кластер МГУ им. М. В. Ломоносова.

