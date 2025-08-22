Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Трамп предположил, что не предпримет действий по ситуации вокруг Украины

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что надеется за две недели определить, в каком направлении развивается ситуация вокруг Украины. Глава государства уточнил, что по истечении этого срока может как ввести новые санкции, так и не предпринять никаких мер. Выступление американского лидера в Белом доме транслирует Fox News.

Это будет очень важное решение о том, будут ли это крупные санкции или крупные пошлины, или и то и другое, или мы не сделаем ничего, сказав, что это ваша схватка, — отметил Трамп.

Ранее политолог Рафаэль Ордуханян заявил, что Трамп рассматривает возможность временного самоотстранения от переговорного процесса по Украине как способ предоставить России пространство для самостоятельного урегулирования ситуации в Донбассе. По мнению эксперта, Вашингтон не беспокоит конкретный способ решения вопроса, будь то военные действия или дипломатические методы.

Военный эксперт Алексей Анпилогов между тем объяснил, что переговоры о мире возможны только при согласии Украины на условия России. По его словам, Москва всегда была открыта к диалогу, но продолжит военные действия до совпадения позиций.

