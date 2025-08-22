Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 20:56

Трамп усомнился в успехе переговоров Путина и Зеленского

Трамп: встреча Путина и Зеленского может не дать результата

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Возможная встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может не дать конкретных результатов, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Он отметил, что многое зависит от позиции сторон и готовности вести диалог, передает пресс-служба Белого дома.

Послушайте, чтобы танцевать танго, нужны двое. Вы понимаете, что я хотел встретиться с ними обоими. Я мог бы быть на этой встрече, но многие люди думают, что из этой встречи ничего не выйдет, — заключил Трамп.

Ранее Трамп признался, что не хотел бы присутствовать на возможной встрече Путина и Зеленского. При этом он готов рассмотреть участие в трехсторонних переговорах, однако только при необходимости, подчеркнув, что предпочел бы наблюдать за самостоятельностью лидеров.

До этого политолог-американист Константин Блохин заявил, что Зеленский и лидеры Евросоюза пытаются саботировать мирное урегулирование конфликта. По его оценке, они проводят «воспитательную работу» с Трампом, чтобы перетянуть его на свою сторону и не допустить занятие им пророссийской позиции.

Дональд Трамп
Владимир Путин
Владимир Зеленский
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин пословицей ответил на слова благодарности атомщиков
Министр обороны США уволил «главного разведчика» из-за утраты доверия
Путин заявил о приверженности России урегулированию ситуации на Украине
Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Трамп назвал дату жеребьевки ЧМ-2026 по футболу
Голод, нищета, смерти: зачем потомки жертв холокоста убивают арабов в Газе
Поколение «альфа»: кто это и что их ждет?
Путин посетил выставку о развитии научных центров в закрытых городах
Мишустин исключил форум «Армия» из списка военных выставок в 2025 году
Путин оценил вклад атомщиков в суверенитет России
«Отправлена на убой»: раскрыта новая деталь ликвидации спецназа ВСУ
Трамп похвастался общим фото с Путиным на Аляске
Глава МИД Нидерландов ушел в отставку из-за санкций против Израиля
Лукашенко объяснил, от кого на самом деле зависит Европа
Настоящий Прованс: кабачковая икра с анчоусами и лавандовым медом
В Черном море ликвидировали группу спецназа ВМС ВСУ вместе с капитаном
«Сделают выводы»: визит Путина в закрытый город назвали сигналом Западу
В Ивановской области чиновника заподозрили во взятке в 17 млн рублей
Названа главная причина потерь среди лучших подразделений ВСУ
Кадыров сообщил о начале важной инициативы по сектору Газа
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!
Общество

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.