Трамп усомнился в успехе переговоров Путина и Зеленского Трамп: встреча Путина и Зеленского может не дать результата

Возможная встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского может не дать конкретных результатов, заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Он отметил, что многое зависит от позиции сторон и готовности вести диалог, передает пресс-служба Белого дома.

Послушайте, чтобы танцевать танго, нужны двое. Вы понимаете, что я хотел встретиться с ними обоими. Я мог бы быть на этой встрече, но многие люди думают, что из этой встречи ничего не выйдет, — заключил Трамп.

Ранее Трамп признался, что не хотел бы присутствовать на возможной встрече Путина и Зеленского. При этом он готов рассмотреть участие в трехсторонних переговорах, однако только при необходимости, подчеркнув, что предпочел бы наблюдать за самостоятельностью лидеров.

До этого политолог-американист Константин Блохин заявил, что Зеленский и лидеры Евросоюза пытаются саботировать мирное урегулирование конфликта. По его оценке, они проводят «воспитательную работу» с Трампом, чтобы перетянуть его на свою сторону и не допустить занятие им пророссийской позиции.