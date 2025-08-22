В России разъяснили слова Лукашенко об ударе «Орешником» по Банковой Сенатор Карасин: Лукашенко имел причину заговорить об ударе «Орешником» по Киеву

Если президент Белоруссии Александр Лукашенко публично сказал, что его российский коллега Владимир Путин запретил нанесение удара «Орешником» по центральному району Киева, по всей видимости, у него были на то основания, предположил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его мнению, слова белорусского лидера прозвучали «очень громко», передает Lenta.ru.

Я привык с уважением и доверием относиться к тому, что говорит Александр Григорьевич Лукашенко. Он уважаемый руководитель братской страны. Поэтому, если он так сказал, наверное, у него были основания для этого. Хотя, конечно, звучит это очень громко, — сказал Карасин.

Ранее Лукашенко рассказал, что Путин лично запретил бить ракетами по центру Киева. Речь шла о возможной атаке комплекса «Орешник» на улицу Банковую. Именно там расположена официальная резиденция лидера Украины Владимира Зеленского.

До этого Лукашенко выразил уверенность, что для достижения мира на Украине нужно пройти несколько этапов. Он подчеркнул, что самое главное — прекратить боевые действия.