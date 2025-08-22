Пожирающая плоть людей бактерия заполонила пляжи одной страны

В прибрежных районах США фиксируют рост заражений плотоядной бактерией Vibrio vulnificus, сообщает Tribune. Она распространилась в 11 штатах, включая Флориду и Луизиану, где зарегистрированы десятки случаев с летальным исходом.

В разгар летнего сезона в США пляжи привлекают не только отдыхающих, но и смертельно опасные бактерии, — сказано в материале.

Опасная бактерия обитает в теплой солоноватой воде и может проникать в организм через сырые морепродукты или открытые раны. Каждый пятый случай заражения заканчивается смертью в течение двух суток.

Специалисты связывают вспышку с изменением климата: повышение температуры воды создает благоприятные условия для размножения Vibrio vulnificus. Первые симптомы включают тошноту, диарею и появление волдырей на коже.

В группе риска находятся люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. Медики рекомендуют избегать контакта с зараженной водой и тщательно проверять морепродукты перед употреблением.

Случай заражения Vibrio vulnificus бы зафиксирован в Миссисипи. Там 64-летний мужчина Брайан Шиллинг лишился ноги после рыбалки. Ткани начали стремительно отмирать: уже через 12 часов нога почернела. Американца срочно госпитализировали и подключили к аппарату жизнеобеспечения, и хотя врачи сумели сохранить ему жизнь, конечность ампутировали выше колена.