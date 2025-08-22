Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 19:09

Пожирающая плоть людей бактерия заполонила пляжи одной страны

На пляжах США обнаружили поедающие плоть бактерии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В прибрежных районах США фиксируют рост заражений плотоядной бактерией Vibrio vulnificus, сообщает Tribune. Она распространилась в 11 штатах, включая Флориду и Луизиану, где зарегистрированы десятки случаев с летальным исходом.

В разгар летнего сезона в США пляжи привлекают не только отдыхающих, но и смертельно опасные бактерии, — сказано в материале.

Опасная бактерия обитает в теплой солоноватой воде и может проникать в организм через сырые морепродукты или открытые раны. Каждый пятый случай заражения заканчивается смертью в течение двух суток.

Специалисты связывают вспышку с изменением климата: повышение температуры воды создает благоприятные условия для размножения Vibrio vulnificus. Первые симптомы включают тошноту, диарею и появление волдырей на коже.

В группе риска находятся люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями. Медики рекомендуют избегать контакта с зараженной водой и тщательно проверять морепродукты перед употреблением.

Случай заражения Vibrio vulnificus бы зафиксирован в Миссисипи. Там 64-летний мужчина Брайан Шиллинг лишился ноги после рыбалки. Ткани начали стремительно отмирать: уже через 12 часов нога почернела. Американца срочно госпитализировали и подключили к аппарату жизнеобеспечения, и хотя врачи сумели сохранить ему жизнь, конечность ампутировали выше колена.

США
смерти
бактерии
инфекции
пляжи
моря
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Русскоязычные жительницы Таллина бросили вызов коррупции
«Ощущение цвета»: как выбирать не оттенки, а настроение
Прокуратура запросила 25 лет колонии для боксера из украинского «Кракена»
Следствие узнало о еще одной крупной взятке экс-замминистра обороны
Президент ФЛГР назвала главную проблему российского спорта
Подросток напал на туристов из Израиля во время игры в пейнтбол
В ЕК пообещали ответить Венгрии по «Дружбе» в «установленные сроки»
Трамп сообщил неожиданные новости о TikTok в США
Стала известна судьба мальчика с разорванным собаками лицом
В Колпино пьяный мужчина разбил девушке голову бутылкой коньяка
В Госдуме рассказали, почему Армения утратила суверенитет
Пожирающая плоть людей бактерия заполонила пляжи одной страны
Лавров выступил с заявлением на фоне давления на Венесуэлу
Катастрофа в Закарпатье: «Калибры» разбомбили американский завод ВСУ
Невесту жестко раскритиковали в Сети за слова о помолвочном кольце
Появилось видео с обрушением строящегося моста через реку Хуанхэ в Китае
Один на один с собой: как техника помогает вернуться к тишине
Польские полицейские дали сбежать фигуранту дела о «Северных потоках»
Появились новые данные о подозреваемом в подрыве «Северных потоков»
«Динамо» сделало дорогой подарок Овечкину
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.