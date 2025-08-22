Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 19:26

Президент ФЛГР назвала главную проблему российского спорта

Вяльбе указала на нехватку высокогорных баз и финансирования детского спорта

Елена Вяльбе Елена Вяльбе Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Главной проблемой отечественного спорта является отсутствие современной высокогорной базы для тренировок спортсменов, заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью Sport24, отвечая на соответствующий вопрос. Она также отметила, что детский спорт испытывает недостаток государственного финансирования.

Если говорить о спорте высших достижений и конкретно о моем виде спорта, нам очень необходима хорошая высокогорная база для подготовки. Что касается детского спорта, любой скажет, что хотелось бы видеть ситуацию как в советские годы. Тогда весь детский спорт финансировался за счет государства, — поделилась Вяльбе.

В то же время она подчеркнула, что чиновники о многом говорят, но «ничего не делается». При этом сама она не знает наверняка, как разобраться с проблемой, потому что, по ее словам, она не президент и не министр спорта — всего лишь «очень маленький человек».

Ранее заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов высказался о давней проблеме московского «Спартака» с центральными защитниками. Эксперт раскритиковал селекционную стратегию клуба, указав на нелогичность приобретения атакующих игроков при явном дефиците качественных защитников. По его мнению, с текущим составом в обороне команда не сможет показывать стабильные результаты.

лыжи
спорт
Россия
проблемы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Список профессий для альтернативной службы может расшириться
На Кубани осудили сжегшего паспорт блогера
Билетер или уборщица: кем будут трудиться в РФ Галкин, Хаматова, Макаревич
Легкая икра из кабачков без масел и консервантов
Трамп усомнился в успехе переговоров Путина и Зеленского
Российскому экс-чиновнику сменили условный срок на колонию строгого режима
Трамп заявил о новых планах по Украине
Трамп предположил, что не предпримет действий по ситуации вокруг Украины
Трамп раскрыл обстоятельства повторного визита Путина в США
Нарколог предупредила о вреде однократного употребления алкоголя
Раскрыто, чем жертвует командование ВСУ ради красивых кадров
Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в войну
У россиянина нашли сразу три вида рака после обморока на работе
«Я очень зол!» Зеленский снова довел Трампа до бешенства, что случилось
Шедевр в литровой банке: как замариновать огурчики хрустящими?
В российских школах появится новый предмет
«Ахмат» вдевятером вырвал ничью в матче с «Оренбургом»
Глава офиса Зеленского и госсекретарь США обсудили безопасность Украины
«Чешут руки»: Евросоюз обвинили в поддержке украинских ударов по «Дружбе»
Одна оплошность стоила американцу дома
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!
Общество

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.