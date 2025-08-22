Президент ФЛГР назвала главную проблему российского спорта

Главной проблемой отечественного спорта является отсутствие современной высокогорной базы для тренировок спортсменов, заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в интервью Sport24, отвечая на соответствующий вопрос. Она также отметила, что детский спорт испытывает недостаток государственного финансирования.

Если говорить о спорте высших достижений и конкретно о моем виде спорта, нам очень необходима хорошая высокогорная база для подготовки. Что касается детского спорта, любой скажет, что хотелось бы видеть ситуацию как в советские годы. Тогда весь детский спорт финансировался за счет государства, — поделилась Вяльбе.

В то же время она подчеркнула, что чиновники о многом говорят, но «ничего не делается». При этом сама она не знает наверняка, как разобраться с проблемой, потому что, по ее словам, она не президент и не министр спорта — всего лишь «очень маленький человек».

