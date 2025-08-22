Куда сходить в Москве в выходные 23–24 августа: джаз и «Ночь кино»

Представляем традиционную подборку интересных событий выходных в Москве. Выбрали из афиши столицы любопытные мероприятия — от джазового фестиваля и «Ночи кино» до дня рождения панды Катюши и бесплатных концертов популярных исполнителей. А еще поможем ответить на вопрос, как провести уик-энд с девушкой или друзьями!

Куда сходить в Москве 23 и 24 августа с девушкой: фестиваль джаза и кино

Одно из главных событий этого уик-энда — фестиваль «Jazzовые сезоны». В этот раз легендарное мероприятие впервые пройдет на новой площадке — в Архангельском. По словам бессменного организатора Игоря Бутмана, в 2025 году среди хедлайнеров ждем французский коллектив Gipsy Kings by André Reyes. Сходите с девушкой, семьей или друзьями, если любите джаз!

Еще одно знаковое событие выходных в Москве — «Ночь кино». Она пройдет в столице и по всей России уже в 10-й раз. Тематические мероприятия запланированы более чем на ста площадках, от Третьяковской галереи до РГБ. Некоторые мероприятия доступны бесплатно.

К слову о Третьяковской галерее: в пятницу там стартовала новая выставка — «А. В. Ступин и его ученики». В свое время этот художник открыл первую за пределами столиц художественную школу. Среди его учеников был, например, Василий Перов. Сходите в Москве в Третьяковку, чтобы посмотреть на картины Ступина и его воспитанников.

Куда сходить в Москве с ребенком в выходные 23–24 августа: день рождения Катюши

«Москино» в выходные приглашает насладиться театрализованным представлением по мотивам мультфильма «Вовка в тридевятом царстве». На Городской ферме ВДНХ предлагают полакомиться арбузами, поучаствовать в тематических конкурсах — тут пройдет фестиваль «Арбузник».

На фестиваль «Четыре лапы» в Измайловском парке сходить с ребенком можно, чтобы разом увидеть много самых разных питомцев и узнать, как за ними ухаживать.

А Московский зоопарк придумал целую программу, посвященную панде Катюше! Любимице публики в воскресенье исполнится два года. В честь этого запланировано множество мероприятий: китайское шоу, лекции, квесты. Звездной имениннице, кроме того, обещают надарить подарков. Сходите с ребенком, чтобы узнать много нового о пандах и посмотреть на других животных, например манула Тимофея. У кота вот-вот начнется активная фаза «зажировки», поэтому бывать на улице он будет куда чаще, чем в жарком июле.

Куда сходить в Москве в выходные бесплатно: сады, карьера, музыка

23 и 24 августа запланировано много бесплатных выступлений артистов: IOWA споет в Измайловском парке, «Пицца» — в Лужниках. В кластере «Ломоносов» пройдет «Ночь карьеры»: масштабный фестиваль — это не только способ начинающим специалистам пройти консультации и найти первое место работы. Здесь же запланированы мастер-классы, бесплатное выступление группы «Градусы». В «Музеоне» тоже зазвучит музыка! В «Летфесте» соединятся спортивные и творческие активности.

В Царицыно пройдет традиционный фестиваль исторических садов. Он стартовал в эту пятницу и продлится до конца лета. Можно бесплатно послушать лекции о садоводстве, пройти тематические мастер-классы и полюбоваться необыкновенными композициями от ландшафтных дизайнеров.

Еще одно мероприятие для любителей озеленения — чемпионат по флористике на ВДНХ. Советуем побывать на выставке, показе цветочных платьев и пообщаться с профессионалами, чтобы узнать, как составить идеальный букет.

Не обошлось в столице и без бесплатных спортивных мероприятий. В Москве на «Лужниках» пройдет полумарафон, а на ВДНХ стоит сходить любителям необычных активностей: тут запланирован фестиваль уличных видов спорта.

