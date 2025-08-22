Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 19:28

Прокуратура запросила 25 лет колонии для боксера из украинского «Кракена»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Гособвинение потребовало приговорить к 25 годам колонии украинского боксера и боевика штурмового подразделения «Кракен» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Андрея Приходько, обвиняемого в подрыве автомобиля с российскими военными в Белгородской области, сообщает ТАСС. Заседание состоялось в пятницу, 22 августа.

По совокупности преступлений прошу назначить Приходько общий срок наказания в виде 25 лет лишения свободы, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, остального срока — в колонии строгого режима, со штрафом в размере 700 тысяч рублей, — заявил представитель прокуратуры в суде.

Обвинение включает террористический акт, незаконный оборот крупнокалиберного и огнестрельного оружия, контрабанду боеприпасов и взрывных устройств, а также незаконное пересечение границы. Подсудимый признал вину и оформил явку с повинной.

Согласно материалам дела, подразделение Приходько вторглось в Белгородскую область в конце мая 2023 года для совершения терактов. Боевики, заметив автомобиль с российскими военнослужащими, произвели выстрел из ручного гранатомета и уничтожили технику. Российские военные успели покинуть транспорт до взрыва.

Ранее стало известно, что четырем гражданам Украины, которые являются командирами батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), запретили въезд в Россию. Уточняется, что речь идет об Андрее Билецком, Денисе Прокопенко, Константине Немичеве и Сергее Величко.

суды
ВСУ
приговоры
Курская область
