22 августа 2025 в 17:02

Суд принял решение по делу подозреваемого в подрыве «Северных потоков»

ANSA: суд оставил под арестом задержанного в Италии по делу «Северных потоков»

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Суд Болоньи оставил в силе меру пресечения в виде ареста подозреваемому в подрыве «Северных потоков», задержанному в Италии по немецкому ордеру, сообщает агентство ANSA. Судья проверил соблюдение всех процедур при его задержании.

Заседание провели в присутствии доставленного из тюрьмы в Римини задержанного за закрытыми дверьми. Запрос о его экстрадиции в Германию должен быть рассмотрен в течение двух месяцев.

Ранее стало известно, что в Италии задержали гражданина Украины, которого подозревают в причастности к взрывам на российских газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», произошедшим в сентябре 2022 года.

Позже СМИ сообщили, что следователи продолжают операцию по поиску возможных соучастников диверсии на «Северных потоках». По данным журналистов, они могут быть связаны с украинцем, задержанным в Италии.

Политолог Сергей Марков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что украинский президент Владимир Зеленский стремится удержать власть и использует аресты офицеров, подозреваемых в причастности к подрыву «Северного потока», как сигнал бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. По словам эксперта, Залужный намерен баллотироваться на пост главы государства и уже сформировал предвыборный штаб в Лондоне.

подрывы
Северные потоки
Италия
суды
аресты
