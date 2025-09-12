Установить личности подозреваемых в подрыве газопроводов «Северный поток» удалось благодаря таксисту, которого наняли диверсанты, пишет The Telegraph. Мужчину, как сказано в материале, случайно засняла камера контроля скорости, когда он увозил злоумышленников в Германию.

Правоохранительные органы нашли таксиста и узнали от него подробные описания пассажиров. Кроме этого, лица подозреваемых также зафиксировали пограничные камеры.

Ранее стало известно, что по версии политического эмигранта и бывшего участника «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Сергея Сановского, за терактом на газопроводе «Северный поток» стоит не Вашингтон, а Лондон. Он заявил, что американцы были осведомлены о плане диверсии, но не являлись ее главными организаторами. Сановский рассказал о существовании в составе ВМФ Великобритании с 1940-х годов специального подразделения — Особой лодочной службы (Special Boat Service, SBS), которая отвечает за проведение подводных операций.

До этого сообщалось, что гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов, являлся руководителем операции. Согласно европейскому ордеру на арест, мужчина координировал этапы диверсии и лично установил не менее четырех взрывных устройств с таймерами.