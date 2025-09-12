Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 сентября 2025 в 05:03

Стало известно, как таксист помог установить подозреваемых в подрыве «СП»

Telegraph: таксист помог выявить подозреваемых в подрыве «Северных потоков»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Установить личности подозреваемых в подрыве газопроводов «Северный поток» удалось благодаря таксисту, которого наняли диверсанты, пишет The Telegraph. Мужчину, как сказано в материале, случайно засняла камера контроля скорости, когда он увозил злоумышленников в Германию.

Правоохранительные органы нашли таксиста и узнали от него подробные описания пассажиров. Кроме этого, лица подозреваемых также зафиксировали пограничные камеры.

Ранее стало известно, что по версии политического эмигранта и бывшего участника «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Сергея Сановского, за терактом на газопроводе «Северный поток» стоит не Вашингтон, а Лондон. Он заявил, что американцы были осведомлены о плане диверсии, но не являлись ее главными организаторами. Сановский рассказал о существовании в составе ВМФ Великобритании с 1940-х годов специального подразделения — Особой лодочной службы (Special Boat Service, SBS), которая отвечает за проведение подводных операций.

До этого сообщалось, что гражданин Украины Сергей Кузнецов, арестованный в Италии по подозрению в причастности к подрыву газопроводов, являлся руководителем операции. Согласно европейскому ордеру на арест, мужчина координировал этапы диверсии и лично установил не менее четырех взрывных устройств с таймерами.

Северные потоки
подрывы
такси
Германия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Польше нашли еще один нарушивший границы беспилотник
Сонник: угон вашей или чужой машины — прямое предупреждение или нет?
Юрист ответил, чем может обернуться легкая пощечина во время ссоры
Гастроэнтеролог развеяла главный миф об аппендиците
Количество сбитых над Ленобластью БПЛА резко увеличилось
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 сентября
Кабачковые драники без картошки — хрустящие и низкокалорийные!
ВСУ повредили частный дом в Ростовской области
По ГОСТу советской эпохи: готовим кабачковую икру на зиму
Росавиация ночью остановила работу четырех российских аэропортов
Ветеринар объяснил, почему у кошек и собак могут выпадать зубы
Проверенный годами рецепт: домашняя томатная паста на зиму
Прорыв обороны и уничтожение редкой машины: успехи ВС РФ к утру 12 сентября
Посол России предложил Чехии задуматься о ситуации с БПЛА в Польше
HR-эксперт объяснила, что не может требовать работодатель от самозанятого
«Скоро»: священник назвал точную дату Второго пришествия Христа
Врач раскрыла, каким людям грозит геморрой в первую очередь
БПЛА атаковали Москву и Петербург 12 сентября: что известно, разрушения
Генпрокуратура решила забрать активы семьи экс-мэра Владивостока на 80 млрд
Стало известно, как таксист помог установить подозреваемых в подрыве «СП»
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео
Регионы

Оскверненные могилы участников СВО в российском регионе попали на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.