Ветеринар объяснил, почему у кошек и собак могут выпадать зубы Ветеринар Шеляков: у домашних питомцев могут выпасть все зубы из-за налета

Основными причинами выпадения зубов у домашних питомцев являются генетическая предрасположенность, травмы и различные заболевания, которые могут быть спровоцированы зубным налетом, заявил NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, без должной гигиены он трансформируется в зубной камень.

Здоровье зубов у питомцев — это генетический фактор. Зубы у животных могут выпадать в результате травмы. Третий фактор — заболевания. Есть специфический кальцивироз, из-за которого можно остаться без зубов. К счастью, он лечится. Самый главный фактор — это, конечно, гингивит, воспаление слизистой оболочки десны, который переходит в пародонтит, пародонтоз. Виной всему зубной налет. Сначала образуется мягкий зубной налет, который окаменевает, если от него не избавиться. В таком случае начинает образовываться твердый налет, мы его называем зубным камнем. Он отодвигает десны, и из-за нестабильности зубик может выпасть, — пояснил Шеляков.

