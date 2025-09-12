Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 06:00

Ветеринар объяснил, почему у кошек и собак могут выпадать зубы

Ветеринар Шеляков: у домашних питомцев могут выпасть все зубы из-за налета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основными причинами выпадения зубов у домашних питомцев являются генетическая предрасположенность, травмы и различные заболевания, которые могут быть спровоцированы зубным налетом, заявил NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. По его словам, без должной гигиены он трансформируется в зубной камень.

Здоровье зубов у питомцев — это генетический фактор. Зубы у животных могут выпадать в результате травмы. Третий фактор — заболевания. Есть специфический кальцивироз, из-за которого можно остаться без зубов. К счастью, он лечится. Самый главный фактор — это, конечно, гингивит, воспаление слизистой оболочки десны, который переходит в пародонтит, пародонтоз. Виной всему зубной налет. Сначала образуется мягкий зубной налет, который окаменевает, если от него не избавиться. В таком случае начинает образовываться твердый налет, мы его называем зубным камнем. Он отодвигает десны, и из-за нестабильности зубик может выпасть, — пояснил Шеляков.

Ранее кинолог Владимир Голубев заявил, что, если собака подавилась, необходимо взять ее за задние лапы и поднять в так называемую позу тачки. По его словам, иногда этого бывает достаточно и предмет сам выходит из горла.

Ветеринарный врач и кинолог Владимир Уражевский ранее заявил, что, если у человека нет свободного времени и средств на содержание и лечение питомца, лучше его не заводить. По словам ветеринара, это сравнимо с воспитанием ребенка и требует значительных расходов.

