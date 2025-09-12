По ГОСТу советской эпохи: готовим кабачковую икру на зиму

Хотите приготовить кабачковую икру на зиму и не разочароваться во вкусе? Тогда этот рецепт для вас. Делаем по ГОСТу!

Нужны: очищенные кабачки — 3 кг, морковь — 500 г, луковица — 500 г, томатная паста — 200 г, масло подсолнечное — 150 мл, сахар — 50 г, соль — 1,5 ст. ложки, уксус столовый 9% — 50 мл, молотый перец — 1 ч. ложка, лаврушка — 3 листа.

Кабачковая икра готовится так: главный овощ чистим от кожуры и семян, режем небольшими кубиками, как и лук. В казане с половиной масла пассеруйте 5 минут лук и добавьте тертую морковь, держите на среднем огне 7 минут. Введите оставшееся масло и кабачки. Томите под крышкой 45 минут при минимальном пламени.

Добавьте в кабачковую икру томатную пасту, соль, сахар, перец и лавровые листья, которые потом надо убрать. Томите без крышки 20 минут, удаляя излишки жидкости. Измельчите массу мясорубкой или блендером и верните в казан. Варите 25 минут, помешивая. За 2 минуты до окончания влейте уксус, интенсивно перемешайте. Кабачковую икру разложите по стерильным банкам и укупорьте. Заверните в покрывало на 2 дня.

