Студент РУДН получил восемь лет за финансирование террористов

2-й Западный окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы студента второго курса РУДН за финансирование террористической организации «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), пишет ТАСС. Осужденный полностью признал свою вину.

Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, первые три года из которых — в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, — сообщил источник.

Всего студент перевел порядка 12 тысяч рублей. На момент совершения преступления молодому человеку было 22 года.

Ранее задержали бывшего диспетчера ГБУ «Жилищник по району Зюзино» Татьяну Шувалову по подозрению в финансировании терроризма. По данным следствия, она переводила деньги организации «Артподготовка» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена). Женщину арестовали на границе, когда она пыталась покинуть страну. Сейчас Шувалова находится в СИЗО. Проверяется ее причастность к другим преступлениям.