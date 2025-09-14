Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 18:54

Студент РУДН получил восемь лет за финансирование террористов

Студента РУДН приговорили к восьми годам лишения свободы за финансирование ИГ

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

2-й Западный окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы студента второго курса РУДН за финансирование террористической организации «Исламское государство» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), пишет ТАСС. Осужденный полностью признал свою вину.

Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, первые три года из которых — в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, — сообщил источник.

Всего студент перевел порядка 12 тысяч рублей. На момент совершения преступления молодому человеку было 22 года.

Ранее задержали бывшего диспетчера ГБУ «Жилищник по району Зюзино» Татьяну Шувалову по подозрению в финансировании терроризма. По данным следствия, она переводила деньги организации «Артподготовка» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена). Женщину арестовали на границе, когда она пыталась покинуть страну. Сейчас Шувалова находится в СИЗО. Проверяется ее причастность к другим преступлениям.

ИГИЛ
финансирование
суды
сроки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.