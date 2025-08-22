Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в войну

Белоруссия готова вести боевые действия лишь в случае прямой агрессии против нее, передает заявление главы государства Александра Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого». По его словам, слухи о возможном участии Минска в вооруженном противостоянии с Киевом не соответствуют действительности, так как белорусские власти не намерены воевать с Украиной.

Воевать мы будем только в одном случае — если кто-то атакует нас. Вот тогда мы будем воевать всеми возможными и невозможными методами. <…> Кто-то там брякнул, что если американцы с украинцами не договорятся, то Беларусь на стороне России ворвется на Украину с севера и будет вместе с Россией атаковать Украину. Это невозможно. Зачем нам это нужно? — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что мирное урегулирование ситуации между Россией и Украиной стало как никогда близко. По его мнению, решающую роль в этом процессе играет Москва, так как именно от ее позиции зависит развитие обстановки на фронте. В то же время для Киева продолжение боевых действий сопряжено с серьезными рисками.