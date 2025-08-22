Список профессий для альтернативной службы в России может расшириться

Российский Минтруд собирается расширить перечень профессий для прохождения альтернативной гражданской службы в 2025 году, сообщили в пресс-службе ведомства. В обновленный список планируется добавить такие специальности, как токарь, парашютист-пожарный, инструктор по трудовой терапии, печатник и электромонтажник по силовым сетям и оборудованию.

Проект приказа предусматривает расширение перечней видов работ, профессий и должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, куда их могут направить в ходе осеннего призыва 2025 года. Теперь альтернативную гражданскую службу можно будет проходить еще и на должностях токаря, парашютиста-пожарного, инструктора по трудовой терапии, печатника и электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию, — говорится в сообщении.

Ранее министерство труда выступило с предложением сократить допустимое число иностранных работников в ряде отраслей. В частности, предлагается полностью запретить их трудоустройство в розничной торговле алкогольной продукцией и табаком. Всего ограничения коснутся девяти отраслей экономики.

Кроме того, заместитель главы Минтруда Дмитрий Платыгин заявил, что к 2030 году численность трудоспособного населения в России сократится почти на 6 млн человек. Он уточнил, что особенно заметное снижение ожидается в возрастной группе от 30 до 39 лет.