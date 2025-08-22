Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 20:36

У россиянина нашли сразу три вида рака после обморока на работе

У жителя Ижевска выявили рак легкого, кишки и мозга

Фото: Shutterstock/FOTODOM

У 58-летнего жителя Ижевска Дмитрия Сергеева выявили сразу три заболевания — рак легкого, опухоль толстой кишки и эпендимому мозга, сообщила пресс-служба НМИЦ онкологии имени Блохина. Несмотря на редкий и тяжелый случай, врачи оценивают прогноз как обнадеживающий.

По данным специалистов, в январе мужчине стало плохо прямо на работе, где у него диагностировали образование в мозге. После обследования в Москве выяснилось, что у пациента два злокачественных процесса и один доброкачественный.

Медики решили сначала прооперировать кишечник из-за риска непроходимости. Операция прошла успешно, после чего пациент был направлен на лечение опухоли легкого. Из-за близости новообразования к сердцу терапию пришлось корректировать и проводить по самым современным методикам.

Врачи отмечают, что рак легкого прогрессировал быстро, за полторы недели опухоль полностью перекрыла бронх. Однако лечение удалось адаптировать, и специалисты продолжают бороться за жизнь пациента.

Ранее иркутские врачи спасли жизни двум пациентам с помощью одного донорского органа. Хирурги провели сложную операцию 58-летней женщине с циррозом печени и 15-летнему подростку с нарушением оттока желчи.

онкология
рак
заболевания
Россия
Ижевск
лечение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Список профессий для альтернативной службы может расшириться
На Кубани осудили сжегшего паспорт блогера
Билетер или уборщица: кем будут трудиться в РФ Галкин, Хаматова, Макаревич
Легкая икра из кабачков без масел и консервантов
Трамп усомнился в успехе переговоров Путина и Зеленского
Российскому экс-чиновнику сменили условный срок на колонию строгого режима
Трамп заявил о новых планах по Украине
Трамп предположил, что не предпримет действий по ситуации вокруг Украины
Трамп раскрыл обстоятельства повторного визита Путина в США
Нарколог предупредила о вреде однократного употребления алкоголя
Раскрыто, чем жертвует командование ВСУ ради красивых кадров
Лукашенко назвал условие вступления Белоруссии в войну
У россиянина нашли сразу три вида рака после обморока на работе
«Я очень зол!» Зеленский снова довел Трампа до бешенства, что случилось
Шедевр в литровой банке: как замариновать огурчики хрустящими?
В российских школах появится новый предмет
«Ахмат» вдевятером вырвал ничью в матче с «Оренбургом»
Глава офиса Зеленского и госсекретарь США обсудили безопасность Украины
«Чешут руки»: Евросоюз обвинили в поддержке украинских ударов по «Дружбе»
Одна оплошность стоила американцу дома
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!
Общество

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.