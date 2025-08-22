У россиянина нашли сразу три вида рака после обморока на работе

У россиянина нашли сразу три вида рака после обморока на работе У жителя Ижевска выявили рак легкого, кишки и мозга

У 58-летнего жителя Ижевска Дмитрия Сергеева выявили сразу три заболевания — рак легкого, опухоль толстой кишки и эпендимому мозга, сообщила пресс-служба НМИЦ онкологии имени Блохина. Несмотря на редкий и тяжелый случай, врачи оценивают прогноз как обнадеживающий.

По данным специалистов, в январе мужчине стало плохо прямо на работе, где у него диагностировали образование в мозге. После обследования в Москве выяснилось, что у пациента два злокачественных процесса и один доброкачественный.

Медики решили сначала прооперировать кишечник из-за риска непроходимости. Операция прошла успешно, после чего пациент был направлен на лечение опухоли легкого. Из-за близости новообразования к сердцу терапию пришлось корректировать и проводить по самым современным методикам.

Врачи отмечают, что рак легкого прогрессировал быстро, за полторы недели опухоль полностью перекрыла бронх. Однако лечение удалось адаптировать, и специалисты продолжают бороться за жизнь пациента.

Ранее иркутские врачи спасли жизни двум пациентам с помощью одного донорского органа. Хирурги провели сложную операцию 58-летней женщине с циррозом печени и 15-летнему подростку с нарушением оттока желчи.