Командный состав украинской бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) покинул позиции, ФАБ-3000 разнесла штаб дважды награжденной украинской бригады, российские войска освободили девять населенных пунктов, а президент Белоруссии Александр Лукашенко заговорил об ударе «Орешником» по Банковой. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Бригада «Азова» осталась без головы

Как рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский, командный состав украинской бригады «Азов» покинул свои позиции на Краснолиманском направлении. По его данным, весь штаб во главе с командиром соединения отступил за реку Оскол.

Вместе с этим источник узнал, что на Краснолиманском направлении сдалась в плен группа боевиков из «Азова». По его информации, часть их подразделения оказалась в окружении, а затем была уничтожена.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев обратил внимание, что с Украины поступают данные о потерях ВСУ. По его мнению, обнародование этих сведений может серьезно подорвать международную поддержку Киева. Так, только за 2025 год армия Украины потеряла убитыми и ранеными около 600 тысяч человек.

Военные устроили охоту на «Леопарда» и разнесли склад «Сапсанов»

Министерство обороны сообщило, что российские военные уничтожили танки «Леопард» и Т-72 украинской армии в районе населенного пункта Подолы в Харьковской области. Сами боевые машины были замаскированы. Военный корреспондент Александр Коц показал кадры охоты на «Леопарда» и Т-72.

Министерство также сообщило, что российские войска уничтожили склады противника, где хранились ОТРК «Сапсан». Кроме того, Telegram-канал «Северный ветер» сообщил о попытке ВСУ прорвать границу с Россией. На опубликованных кадрах можно заметить, как по выдвинувшейся к рубежу пехоте врага наносятся удары. Минобороны России это не комментировало.

Telegram-канал SHOT сообщил, что российские военные с помощью авиабомбы ФАБ-3000 нанесли удар по штабу 77-й аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск украинской армии в Харьковской области, ликвидировав командование. Президент Украины Владимир Зеленский дважды награждал соединение с начала СВО. Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что такой шаг может резко снизить боеспособность противника, поскольку из-за потери связи между подразделениями начнется неразбериха. Минобороны это также не комментировало.

Россия освободила девять новых населенных пунктов

Министерство обороны РФ объявило, что Вооруженные силы России освободили населенные пункты Катериновка, Владимировка и Русин Яр в Донецкой Народной Республике. В операции принимали участие военные из группировки «Южная».

По данным ведомства, всего за последнюю неделю российские войска освободили девять населенных пунктов. Из них семь — в ДНР и два — в Днепропетровской области. Помимо Катериновки, Владимировки и Русина Яра, были взяты Колодези, Александро-Шультино, Сухецкое, Панковка, Вороное и Новогеоргиевка.

Можно ли назвать украинскую авиацию уничтоженной

Заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов выразил мнение, что боевую авиацию Вооруженных сил Украины нельзя считать полностью уничтоженной, несмотря на потери, которые она несет. По его словам, украинские пилоты, прошедшие советскую школу подготовки, продолжают оказывать сопротивление, пользуясь поддержкой европейских стран.

Попов добавил, что украинская боевая авиация работает исключительно ради создания информационного шума и отчета перед западными спонсорами, а не для нанесения реального ущерба российским войскам. Удары по гражданской инфраструктуре и мирным городам приносятся в жертву ради получения сиюминутных пропагандистских успехов, убежден летчик.

Лукашенко заговорил об ударе «Орешником» по Банковой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин лично отверг возможность нанесения ракетного удара по центральному району Киева. Речь шла о возможной атаке комплекса «Орешник» на улицу Банковую, где расположена официальная резиденция лидера Украины Владимира Зеленского.

При этом корреспондент журнала Time Саймон Шустер считает, что Белоруссия может сыграть важную роль в урегулировании украинского конфликта. Он обратил внимание, что с момента как президент США Дональд Трамп вступил в должность, представители Вашингтона приезжали в республику по меньшей мере пять раз. Сам же Лукашенко, как утверждает журналист, выступает в роли консультанта США по вопросу, как вести дела с Кремлем.

