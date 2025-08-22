Российская авиация взорвала «гнездо» ВСУ с ракетами «Сапсан» Минобороны сообщило об уничтожении складов с ракетами «Сапсан» на Украине

Вооруженные силы РФ уничтожили склады ВСУ, где хранятся ОТРК «Сапсан», сообщила пресс-служба Минобороны России. За неделю по военным объектам на Украине было нанесено шесть ударов.

С 16 по 22 августа <…> поражены <…> склады хранения оперативно-тактических ракет, горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и беспилотных летательных аппаратов большой дальности, — сказано в сообщении.

Российские войска также нанесли удары по украинским заводам оборонной промышленности и энергетическим объектам, которые их обслуживают. Кроме того, поражен нефтеперерабатывающий завод, снабжавший топливом ВСУ в Донбассе.

Ранее сообщалось, что украинские военные предприняли попытку прорвать границу с Россией, однако Вооруженные силы РФ дали отпор. На опубликованных кадрах можно заметить, как по выдвинувшейся к рубежу пехоте ВСУ наносятся удары. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский до этого сообщил, что командный состав украинского нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) покинул свои позиции на Краснолиманском направлении. По его данным, весь штаб во главе с командиром соединения отступил за реку Оскол.