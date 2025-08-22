«Дружба» на паузе, удар по Джеку Лондону, HIMARS: ВСУ атакуют РФ 22 августа

Российские территории за прошедшие сутки вновь подверглись ударам украинской армии. Противник обстрелял жилой массив в городе Енакиево в ДНР. Бойцы ВС РФ остановили прорыв украинской пехоты у белгородской границы. Нефтеперекачивающая станция трубопровода «Дружба» загорелась под Брянском из-за обстрела ВСУ. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины на российские регионы — в материале NEWS.ru.

Более полусотни дронов ВСУ ночью атаковали территорию РФ

Минувшей ночью украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на восемь регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 54 дрона.

По данным ведомства, больше всего беспилотников — 19 — было уничтожено над Брянской областью, еще 11 — над Волгоградской. Восемь воздушных целей ликвидировали над Ростовской, семь — над Воронежской, два — над Курской, по три — над Белгородской и Орловской областями. Один летательный аппарат сбили над Крымом.

По данным военного ведомства, силы ПВО уничтожили еще пять БПЛА утром 22 августа. По два беспилотника были сбиты над Белгородской и Рязанской областями, еще один — над Липецкой областью.

В ночь на 22 августа силы ПВО отражали массированную атаку БПЛА ВСУ на Волгоградскую область, сообщил в Telegram губернатор региона Андрей Бочаров. По его данным, пострадавших нет.

Бочаров отметил, что из-за падения фрагментов сбитых беспилотников на юге Волгограда вспыхнули пожары.

«В районе улиц Удмуртской и Джека Лондона возникли локальные возгорания сухой растительности. На местах уже работают пожарные расчеты. По предварительным данным, пострадавших нет», — сообщил Бочаров.

ВСУ ударили ракетами по жилому массиву Енакиева в ДНР

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за прошедшие сутки в республике был зафиксирован 21 случай ведения огня со стороны ВСУ.

По данным ведомства, украинские солдаты обстреливали населенные пункты на Горловском и Енакиевском направлениях. Повреждения получили девять жилых домов, инфраструктурный объект и несколько автомобилей.

Как пишут местные Telegram-каналы, один из ударов был нанесен по жилому массиву в городе Енакиево в ДНР. Повреждения получили квартиры и припаркованные возле дома транспортные средства.

«В вечерний час пик вооруженные формирования Украины осуществили комбинированную атаку высокоточной дальнобойной ракетой М30А1 к РСЗО HIMARS и ударными БПЛА самолетного типа на городской округ Енакиево», — написал глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

21 человек получил ранения различной степени тяжести. Двое — мужчина 1975 года рождения и женщина 1952 года рождения — погибли, сообщил региональный Минздрав.

Под Брянском загорелась топливная инфраструктура из-за ударов HIMARS ВСУ

Накануне противник атаковал с помощью FPV-дрона село Хинель в Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз. По его словам, БПЛА влетел в гражданскую машину, ранив человека.

«Очередная террористическая атака совершена ВСУ по селу Хинель Севского района. <…> Ранения получили два мирных жителя. Мужчина и женщина доставлены в больницу», — написал губернатор в Telegram-канале.

Кроме того, в Унечском районе был зафиксирован обстрел из реактивных систем залпового огня HIMARS, добавил Богомаз. В результате произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры, которое впоследствии было потушено. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

В Брянской области украинские военные вновь атаковали нефтепровод «Дружба»

Telegram-канал WarGonzo сообщил, что атакованный под Брянском объект топливной инфраструктуры — нефтеперекачивающая станция (НПС) трубопровода «Дружба». Она расположена в городе Унече, снабжает углеводородами Венгрию и Словакию.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Информацию об ударе по нефтепроводу подтвердили в Венгрии. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что Будапешт перестал получать энергоноситель.

«Ночью мы получили известие о новом нападении на нефтепровод „Дружба“ на российско-белорусской границе — уже в третий раз за короткий период. Поставки нефти в Венгрию вновь прекращены», — отметил дипломат.

Российские БПЛА уничтожили пехоту ВСУ у белгородской границы

Telegram-каналы сообщили, что украинские военные в очередной раз предприняли попытку прорвать границу с Россией. Бойцы ВС РФ дали отпор. По выдвинувшейся к рубежу пехоте ВСУ были нанесены удары.

Украинские солдаты попытались атаковать позиции российских сил у населенного пункта Уды, расположенного в нескольких километрах от границы Белгородской области. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Гладков оценил последствия украинских ударов по Белгородчине

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки украинские войска атаковали 46 населенных пунктов региона, применив артиллерию и 100 БПЛА. В результате обстрелов были повреждены пять многоквартирных и 28 частных домов, складское помещение, два сельскохозяйственных объекта, трактор, «Газель» и 22 легковых автомобиля.

По словам губернатора, ранения получили семь мирных жителей. В частности, в селе Бочковка Белгородского района пострадал мужчина при детонации беспилотника во дворе частного дома.

Российское военное ведомство не комментировало сведения об ударах противника по Белгородской области.

