Силы ПВО ликвидировали 54 дрона над восемью регионами России

За прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Воздушные цели были нейтрализованы в период с 23:00 21 августа до 07:00 22 августа по московскому времени.

Наибольшее количество БПЛА было сбито над территорией Брянской области — 19 единиц. Над Волгоградской областью уничтожено 11 беспилотников, над Ростовской областью — восемь, над Воронежской областью — семь. Над Белгородской и Орловской областями перехвачено по три БПЛА, над Курской областью — два и над Республикой Крым — один беспилотник.

Действия систем ПВО позволили предотвратить возможные атаки на гражданские и военные объекты на территории РФ. Министерство обороны продолжает мониторинг воздушной обстановки и готово к отражению любых угроз.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО отразили воздушную атаку противника на севере Ростовской области, однако обломки летательных аппаратов спровоцировали несколько возгораний. Дроны уничтожили в Миллеровском, Тарасовском и Каменском районах.