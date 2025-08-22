Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 07:42

Силы ПВО ликвидировали 54 дрона над восемью регионами России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили 54 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщила пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации. Воздушные цели были нейтрализованы в период с 23:00 21 августа до 07:00 22 августа по московскому времени.

В течение прошедшей ночи с 23:00 мск 21 августа т. г. до 07:00 мск 22 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сообщили в военном ведомстве.

Наибольшее количество БПЛА было сбито над территорией Брянской области — 19 единиц. Над Волгоградской областью уничтожено 11 беспилотников, над Ростовской областью — восемь, над Воронежской областью — семь. Над Белгородской и Орловской областями перехвачено по три БПЛА, над Курской областью — два и над Республикой Крым — один беспилотник.

Действия систем ПВО позволили предотвратить возможные атаки на гражданские и военные объекты на территории РФ. Министерство обороны продолжает мониторинг воздушной обстановки и готово к отражению любых угроз.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО отразили воздушную атаку противника на севере Ростовской области, однако обломки летательных аппаратов спровоцировали несколько возгораний. Дроны уничтожили в Миллеровском, Тарасовском и Каменском районах.

атаки
ВСУ
Минобороны РФ
ПВО
