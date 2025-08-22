Удары дронов ВСУ спровоцировали возгорания в Ростовской области

Российские силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку противника на севере Ростовской области, однако обломки летательных аппаратов спровоцировали несколько возгораний, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

По информации политика, дроны уничтожили в Миллеровском, Тарасовском и Каменском районах. Точное число пораженных БПЛА Слюсарь не назвал.

Предварительно, обошлось без разрушений. В нескольких местах падения обломков загорелась трава, возгорания были оперативно потушены. Главное — никто из людей не пострадал, — написал врио губернатора.

Ранее сообщалось, что период с 20:00 мск до 23:00 мск 21 августа дежурными средствами ПВО уничтожено восемь БПЛА ВСУ самолетного типа. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны России над территорией Воронежской области было сбито четыре беспилотника, над территориями Брянской и Белгородской областей — по два дрона.

До этого стало известно, что воздушная разведка ВСУ в зоне специальной военной операции практически полностью нейтрализована российскими войсками. Данный факт находит подтверждение и в заявлениях противника. Украинские разведывательные дроны с высокой вероятностью уничтожаются практически на всех направлениях.