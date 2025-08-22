Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 августа

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 22 августа?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 22 августа

В ночь на 22 августа силами противовоздушной обороны отражалась массированная атака БПЛА ВСУ на территорию Волгоградской области, сообщил в Telegram губернатор региона Андрей Бочаров. По его данным, пострадавших нет.

Бочаров отметил, что из-за падения фрагментов сбитых беспилотников на юге Волгограда возникли пожары.

«В районе улиц Удмуртской и Джека Лондона — возникли локальные возгорания сухой растительности. На местах уже работают пожарные расчеты. По предварительным данным, пострадавших нет», — проинформировал Бочаров.

Также ночью аэропорты Волгограда и Саратова (Гагарин) ранее временно прекратили работу. Воздушные гавани не принимали и не выпускали самолеты.

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил, что над Волгоградом прогремело около 10 взрывов. Минобороны России пока эту информацию не комментировало.

Кроме того, российские силы ПВО отразили атаку противника на севере Ростовской области, однако обломки летательных аппаратов спровоцировали несколько возгораний. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По информации главы региона, дроны уничтожили в Миллеровском, Тарасовском и Каменском районах. Точное число пораженных БПЛА Слюсарь не назвал.

«Предварительно, обошлось без разрушений. В нескольких местах падения обломков загорелась трава, возгорания были оперативно потушены. Главное — никто из людей не пострадал», — написал врио губернатора в своем Telegram-канале.

Согласно подсчетам РИА Новости, за неделю после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске системы ПВО отразили 1120 атак беспилотников ВСУ.

С 15 августа средства ПВО сбили, в том числе, 808 БПЛА в Донецкой Народной Республике, 68 — в Белгородской области, 31 — в Воронежской области.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 21 августа украинские БПЛА самолетного типа совершили налеты на девять регионов России, сообщило Минобороны РФ. Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 49 дронов.

По данным ведомства, больше всего беспилотников — 21 — было уничтожено над Ростовской областью. Семь воздушных целей ликвидировали над Воронежской, пять — над Белгородской, по три — над Брянской и Калужской областями, четыре — над Крымом. Силы ПВО подавили два летательных аппарата над Орловской и по одному — над Курской и Тульской областями. Еще два беспилотника сбили над Черным морем.

Объект энергетики в Воронежской области получил повреждения в результате падения БПЛА ВСУ, заявил глава региона Александр Гусев. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

«В результате падения БПЛА поврежден объект энергетики. Без электричества остаются несколько сел, задержан ряд пассажирских поездов», — написал губернатор в Telegram-канале.

Промышленное предприятие загорелось в Новошахтинске Ростовской области из-за падения обломков сбитых украинских беспилотников, заявил врио губернатора Юрий Слюсарь. По его словам, никто не пострадал.

Он уточнил, что БПЛА направлялись в сторону Новошахтинска, Каменска, Донецка, а также Миллеровского, Белокалитвинского и Тарасовского районов. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины в ДНР заявили, что за сутки в республике было зафиксировано три случая ведения огня со стороны ВСУ.

По данным ведомства, украинские солдаты выпустили семь боеприпасов по населенным пунктам на Горловском и Донецком направлениях. Повреждения получили жилой дом и два инфраструктурных объекта. Сведений о пострадавших не поступало.

