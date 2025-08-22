Очевидцы сообщили о взрывах над Волгоградом SHOT: над Волгоградом раздалось около 10 взрывов

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил, что над Волгоградом прогремела серия взрывов. Очевидцы сообщили каналу, что на юге города по беспилотным летательным аппаратам Вооруженных сил Украины работают системы противовоздушной обороны.

Министерство обороны России эту информацию не комментировало. Официального подтверждения этим сведения не получили. SHOT утверждает, что около 00:50 по мск были слышны 7–10 взрывов. Каналу стало известно, что над Волгой был слышен звук мотора и видны яркие вспышки, так как беспилотники шли на малой высоте. Местные жители сообщили SHOT, что ПВО уже уничтожила не менее двух дронов противника.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Астрахани и Волгограда также ввели временные ограничения на полеты. Как сообщила пресс-служба Росавиации, воздушные гавани временно прекратили прием и отправку самолетов в целях обеспечения безопасности.

До этого аналогичные меры были приняты в международном аэропорту Саратова имени Гагарина. По словам представителя Росавиации, ограничения в саратовском аэропорту ввели утром 12 августа, но через некоторое время его работу восстановили в полном объеме.