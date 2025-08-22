Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Белгородскую область атаковали около 100 украинских дронов

Около 100 беспилотников атаковали Белгородскую область за минувшие сутки, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Удары пришлись на несколько районов: пострадали мирные жители и объекты гражданской инфраструктуры.

В Белгородском районе по поселкам Разумное и Октябрьский, селам Бочковка, Головино и Никольское совершены атаки восьми беспилотников, один из которых сбит. В селе Бочковка в результате детонации дрона во дворе частного дома ранен мужчина. Госпитализация не потребовалась, лечение будет проходить амбулаторно, — говорится в сообщении.

По словам губернатора, в Борисовском районе также зафиксированы удары восьми дронов, в Валуйском округе — 12, в Волоконовском — четырех, в Грайворонском — 25. В Губкинском округе системой ПВО сбит беспилотник самолетного типа. В Краснояружском районе зафиксировано 20 беспилотников. В Новом Осколе — всего один. В Прохоровском и Старооскольском округах в общей сложности сбито пять дронов. А в Шебекинском округе — 16.

Ранее силы Минобороны РФ отразили массированную атаку украинских беспилотников на Волгоградскую область. Как уточнил губернатор Андрей Бочаров, обошлось без пострадавших, однако из-за упавших обломков дронов на юге Волгограда возникли локальные возгорания сухой растительности, с которыми оперативно справились пожарные расчеты.

ВСУ
дроны
Белгородская область
Вячеслав Гладков
